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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الهلال الأحمر المصري يواصل دعمه النفسي والإغاثي لأسر ضحايا ومصابي حادث أتوبيس دهب–نويبع

فريق الهلال الأحمر المصري يزور المصابين فى حادث نويبع
فريق الهلال الأحمر المصري يزور المصابين فى حادث نويبع
ايمن محمد

واصلت فرق الهلال الأحمر المصري فرع جنوب سيناء استجابتها الإنسانية لحادث انقلاب أتوبيس الركاب على طريق «دهب–نويبع»، من خلال التواجد داخل مجمع الفيروز الطبي بمدينة الطور ومستشفى شرم الشيخ الدولي، لمتابعة أوضاع المصابين وتقديم الدعم والمساندة لأسر الضحايا.

وقدمت فرق الهلال الأحمر خدمات الدعم النفسي والمساندة الإنسانية للمصابين وذويهم، إلى جانب توزيع المساعدات الإغاثية وتوفير الاحتياجات الأساسية، وفقًا للاحتياجات الميدانية وظروف المتضررين من الحادث.

وتأتي الاستجابة تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ونائبة رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، وفي إطار الدور الإنساني للهلال الأحمر باعتباره جهازًا مساندًا لسلطات الدولة في أوقات السلم والأزمات والكوارث، من خلال تقديم خدمات الإغاثة والدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين.

ويواصل العاملون والمتطوعون بالهلال الأحمر المصري تقديم المساندة للمصابين وأسر الضحايا، والعمل على توفير  الخدمات اللازمة لهم خلال هذه الظروف الطارئة.

وتقدم الهلال الأحمر المصري بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، سائلًا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

جنوب سيناء الهلال الأحمر المصري المصابين حادث نويبع

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