قيادات الرعاية الصحية تتابع مصابي حادث دهب نويبع بالمجمع الطبي في طور سيناء

تابعت قيادات الهيئة العامة للرعاية الصحية الحالة الصحية للمصابين في حادث انقلاب أتوبيس طريق «دهب - نويبع»، خلال زيارة ميدانية إلى مجمع الفيروز الطبي بمدينة طور سيناء، للوقوف على تطورات الحالات والتأكد من حصول المصابين على الرعاية الطبية اللازمة.

وتفقد وفد الهيئة المصابين الذين جرى نقلهم إلى المجمع عقب الحادث، واطلع على الموقف الطبي لكل حالة، ومراحل العلاج والفحوصات الطبية التي يخضعون لها، إلى جانب متابعة احتياجاتهم الصحية والتأكد من توافر الإمكانات اللازمة للتعامل مع الإصابات وفقًا لدرجة وطبيعة كل حالة.

وضم الوفد الدكتور الحسيني أحمد محمد يوسف، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الثانوية، والدكتور أحمد خالد عبد الحميد، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الثلاثية والمراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة هبة الشريف، عضو الإدارة العامة للطوارئ والرعايات الحرجة.

كما تابع وفد الهيئة جاهزية الفرق الطبية بالمجمع للتعامل مع الحالات الطارئة، وانتظام تقديم الخدمات العلاجية، مع التشديد على استمرار المتابعة الطبية الدقيقة للمصابين، وتقييم حالتهم الصحية أولًا بأول، والتدخل الفوري حال حدوث أي تطورات تستدعي ذلك.

وكان في استقبال الوفد الدكتور محمد عطية، مدير مجمع الفيروز الطبي، الذي استعرض الموقف الطبي للمصابين، والإجراءات التي اتخذتها الفرق الطبية منذ لحظة استقبال الحالات، وخطة التعامل مع كل مصاب وفقًا لطبيعة إصابته واحتياجاته العلاجية.

وتأتي الزيارة في إطار المتابعة المستمرة لتداعيات الحادث، وحرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على ضمان تقديم أعلى مستويات الرعاية الطبية للمصابين، مع استمرار التنسيق بين الفرق الطبية والجهات المعنية، ورفع درجة الاستعداد داخل المنشآت الصحية للتعامل مع الحالات الطارئة.

وكان حادث انقلاب الأتوبيس قد وقع على طريق «دهب – نويبع» بمنطقة ، وأسفر، ، عن وفاة 22 شخصًا وإصابة 28 آخرين.



