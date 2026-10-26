«الإيكاو» تلغي التحذيرات المتعلقة بالمجال الجوي الليبي

أعلنت وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إلغاء منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» التحذيرات السابقة المتعلقة بسلامة الطيران في المجال الجوي الليبي، والصادرة عامي 2013 و2015، بعد أكثر من عشر سنوات من العمل بها.

وقال وزير المواصلات محمد الشهوبي، في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية، إن القرار يمثل إنجازاً وطنياً مهماً في مسار استعادة المجال الجوي الليبي مكانته على خريطة الملاحة الجوية الدولية، وتتويجاً لجهود الحكومة بالتنسيق مع المنظمات الدولية لتطوير قطاع الطيران وتعزيز معايير السلامة والأمن الجوي.

وأضاف الشهوبي أن الوزارة عملت خلال السنوات الماضية على تطوير البنية التحتية للمطارات وتحديث أنظمة الملاحة الجوية، بهدف تعزيز ثقة المجتمع الدولي في قطاع الطيران الليبي.

إطلاق برنامج ترويجي دولي

وأوضح أن الوزارة تعتزم إطلاق برنامج ترويجي دولي للتعريف بالتطورات التي شهدها المجال الجوي الليبي، واستقطاب شركات الطيران العالمية وتشجيعها على استئناف الرحلات المباشرة إلى ليبيا والاستفادة من موقعها الجغرافي بوصفها ممراً جوياً يربط أوروبا بأفريقيا.

وأشار الوزير إلى أن القرار يُنتظر أن يسهم في زيادة حركة عبور الطائرات الدولية عبر المجال الجوي الليبي وتنشيط النقل الجوي وتعزيز الإيرادات المرتبطة به، فضلاً عن دعم النشاط الاقتصادي والسياحي والاستثماري والترويج لليبيا كوجهة للأعمال والاستثمار.

وأكد الشهوبي استمرار العمل مع الجهات الدولية المختصة لاستكمال متطلبات رفع القيود المتبقية المفروضة على شركات الطيران الليبية، مشيراً إلى أن إلغاء التحذيرات يمثل بداية مرحلة جديدة لتطوير الطيران المدني واستعادة دور ليبيا الإقليمي والدولي في حركة النقل الجوي.