الكويت تستنكر اقتحام وزير بحكومة الاحتلال ومستوطنين متطرفين المسجد الأقصى

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الاثنين، عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لاقتحام أحد وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات من المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي واستفزاز لمشاعر المسلمين.

وأكدت الوزارة رفض دولة الكويت القاطع لهذه الانتهاكات المتكررة، ولأي محاولات لفرض واقع جديد في المسجد الأقصى المبارك.

وشددت على ضرورة احترام وضعه التاريخي والقانوني القائم، وصون حرمة المقدسات الدينية في القدس، داعيةً المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته في وضع حد لتلك الانتهاكات.

وجددت موقف دولة الكويت الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

ع ع

/أ ش أ/