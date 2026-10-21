تقديم مباريات كأس عاصمة مصر بعد تأجيل السوبر المصري

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة تقديم مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر، لتقام مطلع شهر نوفمبر المقبل، بعد تأجيل بطولة كأس السوبر المصري، وفقًا للتعديلات الجديدة على جدول المسابقة.

وتشهد الجولة الثانية مواجهة قوية بين وادي دجلة والزمالك، والمقرر إقامتها يوم الاثنين الموافق 2 نوفمبر، في تمام الساعة الخامسة مساءً، على استاد السويس الجديد.

ويسعى الزمالك إلى تعويض خسارته أمام زد بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى، واستعادة توازنه خلال مشواره في دور المجموعات، بينما يطمح وادي دجلة إلى مواصلة نتائجه الإيجابية بعد فوزه على الاتحاد السكندري بهدف دون رد في الجولة الافتتاحية.

ومن المقرر أن تُقام مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر خلال الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر المقبل، وفقًا للمواعيد التي أعلنتها رابطة الأندية المصرية المحترفة.