قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 6260 جنيها
أمن السعودية مرتبط بالأمن المصري.. القاهرة تدين محاولة استهداف المدينة
الخارجية السعودية تدين وتستنكر الاعتداء المسلح في المنطقة الجنوبية المصرية
كرات نارية وكواكب تظهر في سماء مصر.. ظواهر فلكية مثيرة خلال شهر نوفمبر
القانون يحسم رسوم جمع القمامة من الوحدات السكنية
الأوقاف: «شرف العمل وقيمة الإنتاج» موضوع خطبة الجمعة اليوم
بعد نفاد التذاكر.. أنغام تلتقي جمهورها في ليلة ثانية بأوبرا العاصمة الجديدة
عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 6 نوفمبر
الدفاع الروسية تعلن تدمير 142 مسيّرة أوكرانية خلال الليل
مفاجأة سارة.. الحكومة تستعد لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه
الطقس اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار غزيرة تضرب بعض المحافظات
يصل لـ 4 آلاف جنيه شهريا.. تفاصيل إقرار "حافز الجدارات" للمعلمين وإشادة نقابة المهن التعليمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ريما الرحباني تثير تفاعل الجمهور بعد شائعات دخولها في غيبوبة.. ورسالة موسيقية تكشف أول ظهور لها

ريما الرحباني تثير تفاعل الجمهور بعد شائعات دخولها في غيبوبة.. ورسالة موسيقية تكشف أول ظهور لها
ريما الرحباني تثير تفاعل الجمهور بعد شائعات دخولها في غيبوبة.. ورسالة موسيقية تكشف أول ظهور لها
أوركيد سامي

عادت المخرجة اللبنانية ريما الرحباني، ابنة الفنانة الكبيرة فيروز، إلى الظهور مجدداً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد فترة من الغياب أثارت حالة واسعة من القلق بين جمهورها ومحبي عائلتها، خاصة عقب انتشار أنباء وشائعات تحدثت عن تعرضها لأزمة صحية مفاجئة، ونقلها إلى أحد المستشفيات في لبنان، مع تداول ادعاءات بشأن دخولها في غيبوبة.

وأثارت تلك الأنباء حالة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول عدد من رواد المواقع أخباراً عن تدهور الحالة الصحية لريما الرحباني، دون وجود معلومات رسمية أو تأكيدات موثوقة تكشف حقيقة ما تعرضت له، الأمر الذي دفع متابعيها إلى التساؤل عن وضعها الصحي والاطمئنان عليها.

وزادت حالة القلق مع ابتعاد ريما الرحباني عن التفاعل المعتاد عبر حساباتها الشخصية، إذ اعتادت بين الحين والآخر مشاركة جمهورها مجموعة من المنشورات والمقتطفات الموسيقية والفنية التي تحمل طابعاً خاصاً، وترتبط في كثير من الأحيان بذكريات عائلتها وإرثها الفني.

كيف ردت ريما الرحباني على شائعات دخولها في غيبوبة؟

وفي أول ظهور لها عقب انتشار الشائعات، اختارت ريما الرحباني العودة إلى جمهورها بطريقة مختلفة، حيث نشرت، صباح اليوم الخميس، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مقطوعة موسيقية قديمة تحمل عنوان «سيّدي»، دون أن ترفق المنشور بأي تعليق مباشر يتناول الأنباء المتداولة بشأن حالتها الصحية.

وجاء اختيار هذه المقطوعة ليحمل دلالات فنية ووجدانية لدى محبي عائلة الرحباني، خاصة أنها من الأعمال التي تحمل بصمة الموسيقار الراحل زياد الرحباني، شقيق ريما، والذي تولى تلحينها وتوزيعها خلال فترة السبعينيات، لتعيد مشاركتها إلى الأذهان جانباً من ذكرياته الموسيقية وأعماله التي لا تزال حاضرة في وجدان الجمهور.

ورغم أن ريما لم توجه رسالة صريحة تنفي فيها تعرضها لوعكة صحية أو دخولها المستشفى، فإن عودتها إلى النشر والتواصل عبر حسابها الشخصي اعتبرها عدد كبير من المتابعين مؤشراً مطمئناً، ورداً غير مباشر على حالة القلق التي صاحبت الشائعات خلال الفترة الماضية.

تفاعل واسع ورسائل دعم من الجمهور

ولاقى منشور ريما الرحباني تفاعلاً ملحوظاً من متابعيها، الذين حرصوا على التعبير عن سعادتهم بعودتها إلى الظهور، مؤكدين اشتياقهم لمنشوراتها ومشاركاتها الفنية، ومتمنين لها دوام الصحة والعافية، خاصة بعد الأخبار التي أثارت مخاوفهم بشأن حالتها الصحية.

وتنوعت تعليقات المتابعين بين الدعاء لها بالحماية والسلامة، والتعبير عن الارتياح لرؤيتها تتفاعل مجدداً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتبت إحدى المتابعات: «صباح الخير، نشكر الله، ما صدقنا بس زعلنا، إيه شي كتير بيزعل، يا عيب الشوم، الله يحميكن وتضلوا حصرمة بعيون كل حاقد وحاسد».

كما علقت متابعة أخرى قائلة: «يسعد صباحك، رجعنا ننطر ما تطولي علينا بطلاتك الحلوة، هو مش بحاجة حدا يذكرنا فيه، بس أنت الوحيدة اللي بتخلينا نرجع معك لمطارح بتشبه طيبته وإنسانيته وذكاءه وخفة دمه، حضوره المحب والقوي حاجة وضرورة، الله يقويك ويخلي فيروزتنا».

وعبرت متابعة أخرى عن سعادتها بعودة ريما للظهور، وكتبت: «كويس إنك رديتي يا قمر، ألف حمد لله على السلامة، وبعد الشر عنك»، فيما اعتبرت إحدى المتابعات أن ظهورها جاء بمثابة رد على ما تم تداوله، قائلة: «أحلى رد على الشائعات الكاذبة، الله يحميكِ يا رب، ويحمي ست الكل».

ريما الرحباني وإرث عائلة الرحباني الفني

وتحظى ريما الرحباني باهتمام كبير من الجمهور اللبناني والعربي، ليس فقط لكونها ابنة السيدة فيروز والموسيقار الراحل عاصي الرحباني، ولكن أيضاً لارتباط اسمها بالمشهد الفني والثقافي لعائلة الرحباني، التي قدمت أعمالاً موسيقية ومسرحية شكلت علامة فارقة في تاريخ الفن العربي.

كما ارتبط اسمها بشقيقها الموسيقار الراحل زياد الرحباني، الذي ترك بصمة استثنائية في الموسيقى والمسرح اللبناني، ولا تزال أعماله تحظى باهتمام واسع من الجمهور، وهو ما جعل مشاركة ريما لمقطوعة «سيّدي» تحمل طابعاً خاصاً لدى محبي العائلة.

وبينما لم تصدر ريما الرحباني توضيحاً مباشراً بشأن حقيقة الأنباء المتعلقة بدخولها المستشفى أو تعرضها لغيبوبة، فإن عودتها إلى مشاركة جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خففت من قلق كثيرين، وأعادت الاهتمام إلى أعمال عائلة الرحباني وإرثها الموسيقي الذي لا يزال حاضراً بقوة في ذاكرة الجمهور.

.

ريما الرحباني اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

"صدى البلد" تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيًا

صدى البلد تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيا

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

بعد توصية 67 نائبا لـ آيزنكوت.. رئيس دولة الإحتلال يعلن موعد تكليف رئيس الحكومة الجديدة

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح..

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح.. صور

ميدو

785 دولارا.. تطورات أزمة ميدو مع الزمالك بعد الشكاوي الأخيرة

إمام عاشور

إمام عاشور يجدد رغبته في الانتقال لاتحاد جدة خلال يناير

ترشيحاتنا

د. عطية لاشين

متى يصبح الرضاع سببًا لتحريم الزواج؟.. عضو لجنة الفتوى يوضح الشروط

مسجد جديد

الأوقاف تفتتح 18 مسجدًا اليوم الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

باقي من ليلة الجمعة

باقي من ليلة الجمعة أقل من ساعتين.. الإفتاء: اغتنموها بهذا الذكر

بالصور

تحذير لمرضى السكري مرض صامت يصيب الكبد يتطور إلى تليف وفشل كبدي.. أسبابه وطرق الوقاية

كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟

علاج جيني جديد يغير مستقبل الزهايمر.. تعديل الجين المرتبط بزيادة خطر الإصابة

ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد