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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لليوم الثاني.. ورشة «الفنون والسينما» بمهرجان المنصورة لسينما الأطفال تناقش كتابة الحلقة التلفزيونية باحترافية

جانب من الورشة
جانب من الورشة
أحمد البهى

تواصلت فعاليات ورشة «الفنون والسينما» ضمن أنشطة الدورة الأولى من مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال، اليوم الخميس، في يومها الثاني، تحت إدارة السيناريست محمد راغب، بمشاركة مجموعة كبيرة من الطلاب، حيث تناولت الورشة كيفية كتابة حلقة تلفزيونية بشكل احترافي، والتعرف على القواعد الفنية التي تحكم بناء المحتوى التلفزيوني وصياغة الأفكار بصورة جذابة ومؤثرة.

وشهدت الفعالية حضور أميرة عاطف، رئيس مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال، التي حرصت على متابعة الورشة والتواجد وسط الطلاب، في إطار اهتمام إدارة المهرجان بتقديم أنشطة تثقيفية وتدريبية تتيح للأطفال والشباب التعرف على مختلف مجالات الكتابة وصناعة المحتوى، وعدم الاكتفاء بمشاهدة الأعمال السينمائية.

وركزت الورشة على آليات إعداد الحلقة التلفزيونية بداية من اختيار الفكرة وتحديد الهدف منها، مرورًا بترتيب المحاور وبناء المحتوى وتسلسل الفقرات، وصولًا إلى صياغة حلقة متماسكة تحافظ على انتباه المشاهد، مع التعرف على أهمية الإعداد الجيد والبحث واختيار الأسلوب المناسب لطبيعة البرنامج والجمهور المستهدف.

كما أتاحت الورشة للطلاب فرصة التعرف على طبيعة العمل التلفزيوني، والفارق بين مجرد طرح فكرة وبين تحويلها إلى محتوى قابل للتنفيذ والعرض، إلى جانب أهمية التنظيم والدقة والقدرة على تقديم المعلومات بصورة واضحة وجذابة.

وتأتي الورشة في إطار البرنامج الثقافي والفني للمهرجان، الذي يسعى إلى توسيع مدارك الأطفال والطلاب، وتعريفهم بمختلف التخصصات المرتبطة بالصناعة الفنية والإعلامية، وإتاحة الفرصة أمامهم لاكتشاف اهتماماتهم ومواهبهم من خلال الاحتكاك بالتجارب العملية والمتخصصين.

وتعكس مشاركة أميرة عاطف في الفعالية اهتمام إدارة المهرجان بالجانب التعليمي والتطبيقي، وحرصها على أن تكون أنشطة الدورة الأولى مساحة حقيقية للتعلم والتفاعل، بما يدعم أهداف المهرجان في نشر الثقافة السينمائية والفنية بين الأجيال الجديدة.

ويشارك في الدورة الأولى من مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال 82 فيلمًا من 25 دولة، ضمن مسابقاته المختلفة، ويقام المهرجان برعاية وزارة الثقافة ومحافظة الدقهلية وشركة فاليو والمجلس القومي للطفولة والأمومة ونقابة السينمائيين ومكتبة مصر العامة بالمنصورة ونادي جزيرة الورد ومدارس كولدج ومدارس الدلتا.

فعاليات ورشة «الفنون والسينما» ضمن أنشطة الدورة الأول الدورة الأولى من مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال مهرجان المنصورة الدولي المنصورة مهرجان المنصورة

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