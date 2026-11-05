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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 5 -11 - 2026

محمد صلاح
محمد صلاح
ياسمين تيسير

تنطلق اليوم، الخميس 5 - 11 - 2026، عدد من المباريات، أبرزها مباراة  طرابزون سبور، بقيادة النجم المصري محمد صلاح، مع فرايبورج الألماني، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.
 

مواعيد باريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

ميلان X فرينكفاروزي – 7.45 مساءً – beIN Sports HD 1

أندرلخت X سالزبورج – 7.45 مساءً – beIN Sports XTRA 1

كريستال بالاس X هوفنهايم – 7.45 مساءً - beIN Sports HD 4

ريال سوسيداد X ليون – 7.45 مساءً - beIN Sports HD 3

سبارتا براج X بورنموث – 7.45 مساءً - beIN Sports HD 5

ألكمار X يوفنتوس – 10 مساءً - beIN Sports HD 1

باير ليفركوزن X مارسيليا – 10 مساءً - beIN Sports HD 2

بنفيكا X ليخ بوزنان – 10 مساءً - beIN Sports XTRA 2

سيلتا فيجو X يونيون سانت جيلواز – 10 مساءً - beIN Sports HD 9

سيلتيك X بشكتاش – 10 مساءً - beIN Sports HD 3

سندرلاند X دينامو زغرب – 10 مساءً - beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة
أتالانتا X كايرات ألماتي -7.45 مساءً - beIN Sports HD 9

ميتيلاند X أياكس – 7.45 مساءً - beIN Sports HD 8

طرابزون سبور X فرايبورج – 7.45 مساءً - beIN Sports HD 2

كوبنهاجن X أيبيريا – 10 مساءً - beIN Sports XTRA 8

خيتافي X برايتون – 10 مساءً - beIN Sports HD 8

موناكو X إف سي نوردشيلاند – 10 مساءً – beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري السعودي
الخلود X الخليج – 3.25 مساءً 

أبها X الشباب – 5.10 مساءً 

القادسية X الفيحاء – 7.30 مساءً 

مواعيد مباريات كأس مصر
الجونة X اتحاد الشرطة – 2.30 ظهرا

البنك الأهلي X بور فؤاد – 5 مساءً 

كأس مصر الدوري طرابزون

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