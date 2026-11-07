موجز اخبار الوادي الجديد| نائب المحافظ يتابع الإنجاز في ملف تقنين أراضي الدولة بالمراكز .. الطلائع يحصدون منصبين قياديين ببرلمان طلائع مصر

شهدت محافظه الوادي الجديد عدة فعاليات على مدار اليوم كان من أهمها:



نائب محافظ الوادي الجديد يتابع معدلات الإنجاز بملف تقنين أراضي الدولة بالمراكز

ترأس محمد كجك، نائب المحافظ، اليوم، اجتماعًا موسعًا عبر الفيديو كونفراس، شارك من خلاله رؤساء المراكز وعدد من القيادات التنفيذية والمعنيين لمراجعة الموقف التنفيذي لمنظومة التقنين، ورصد مؤشرات الأداء ومعدلات الإنجاز بمختلف مراحل العمل.

وتناول الاجتماع نتائج التنفيذ في ضوء التشريعات المنظمة ، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز بالطلبات الخاضعة لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 نسبة 98%، فيما أسفرت جهود العمل وفقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025 عن تحرير 131 عقدًا حتى الآن. كما جرى استعراض موقف الطلبات المقدمة عبر المنصة الوطنية الجديدة، والتي تم الانتهاء من فحصها والبالغ عددها 5037 طلبًا، إلى جانب تكثيف أعمال اللجان المختصة، والانتهاء من معاينة 1000 حالة حتى نهاية شهر أكتوبر ، بما يعكس تطور معدلات الأداء وتقدم الإجراءات التنفيذية بالمنظومة.

وناقش الاجتماع آليات تسريع دورة العمل، ومراجعة مراحل فحص الطلبات وإجراء المعاينات والرفع المساحي، وتدقيق الخرائط الرقمية واستيفاء إجراءات العرض على لجان البت، فضلًا عن بحث المعوقات التي تواجه بعض مراحل التنفيذ وأسباب تأخر عدد من الإجراءات، حيث تم التأكيد على مواصلة التنسيق بين المراكز والجهات المعنية، وتعزيز المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء، بما يضمن سرعة إنهاء الطلبات وصون حقوق الدولة وفقًا للضوابط القانونية والمواعيد المحددة.

طلائع الوادي الجديد يحصدون منصبين قياديين ببرلمان طلائع مصر في الإسكندرية

حقق أعضاء برلمان طلائع محافظة الوادي الجديد إنجازًا جديدًا، بحصولهم على منصبين بهيئات مكاتب اللجان النوعية ببرلمان طلائع مصر، خلال فعاليات دور الانعقاد الثاني، التي تستضيفها المدينة الشبابية بأبي قير بمحافظة الإسكندرية.

وشهدت الفعاليات إجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية تحت إشراف قضائي كامل من هيئة النيابة الإدارية، أعقبها تنظيم جلسات تدريبية ومحاضرات متخصصة حول آليات العمل البرلماني وإدارة الجلسات، وطرق إعداد التوصيات والتقارير.

وتضمنت البرامج التدريبية تنمية مهارات الحوار والمناقشة والتعبير عن الرأي، وتعزيز قدرات الطلائع على المشاركة في التجارب البرلمانية وتحمل المسئولية والقيادة.