الوادي الجديد تحصد منصبين قياديين ببرلمان طلائع مصر في الإسكندرية

حقق أعضاء برلمان طلائع محافظة الوادي الجديد إنجازًا جديدًا، بحصولهم على منصبين بهيئات مكاتب اللجان النوعية ببرلمان طلائع مصر، خلال فعاليات دور الانعقاد الثاني، التي تستضيفها المدينة الشبابية بأبي قير بمحافظة الإسكندرية.

جاء الفوز بحصول ريماس حسني محمود على منصب وكيل ثانٍ لجنة النقل والمواصلات، فيما فاز زياد يوسف عبد الله بمنصب وكيل ثانٍ لجنة الاقتراحات والشكاوى، في تأكيد جديد على تميز أبناء المحافظة وقدرتهم على المشاركة في العمل البرلماني.

وشهدت الفعاليات إجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية تحت إشراف قضائي كامل من هيئة النيابة الإدارية، أعقبها تنظيم جلسات تدريبية ومحاضرات متخصصة حول آليات العمل البرلماني وإدارة الجلسات، وطرق إعداد التوصيات والتقارير.

وتضمنت البرامج التدريبية تنمية مهارات الحوار والمناقشة والتعبير عن الرأي، وتعزيز قدرات الطلائع على المشاركة في التجارب البرلمانية وتحمل المسئولية والقيادة.

يأتي هذا الإنجاز تحت رعاية جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، وحنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات محمد فكري يونس، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.