زيلينسكي: كييف تعمل على صفقة تبادل كبيرة للأسرى مع موسكو

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده تعمل على التوصل إلى صفقة كبيرة لتبادل الأسرى مع روسيا، في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق تقدم في المسار الإنساني للحرب، وذلك بالتزامن مع استئناف المحادثات الثلاثية بين كييف وموسكو وواشنطن في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وجاءت هذه التطورات عقب الجولة الأولى من المباحثات التي عُقدت الثلاثاء، بمشاركة وفود الدول الثلاث، في أول محادثات من هذا النوع منذ فبراير الماضي.

وبحسب مصادر نقلت عنها صحيفة «أوكرانسكا برافدا»، توصلت الوفود خلال الجولة الأولى إلى تفاهم بشأن إجراء عملية تبادل واسعة النطاق للأسرى في المستقبل القريب، دون الكشف عن أعداد المشمولين بالصفقة أو موعد تنفيذها.

وأكد زيلينسكي أن المحادثات كانت بناءة وذات مضمون مهم، موضحًا أن الملفات المطروحة شملت الإجراءات الإنسانية، والإفراج عن الأسرى، والضمانات الأمنية طويلة الأمد لأوكرانيا، إلى جانب بحث خطوات محتملة لخفض التصعيد.

وشدد الرئيس الأوكراني على أهمية التوصل إلى ضمانات أمنية فعلية تحول دون تجدد الحرب، مشيرًا إلى استمرار العمل الدبلوماسي خلال الأيام المقبلة.

ومن المقرر أن تستكمل الوفود محادثاتها الأربعاء 11 نوفمبر، وسط استمرار الخلافات بشأن عدد من الملفات الأساسية، وفي مقدمتها الترتيبات الأمنية ومستقبل الأراضي المتنازع عليها وشروط إنهاء الحرب.

وتأتي هذه المفاوضات بوساطة أمريكية، في محاولة لإعادة تنشيط المسار السياسي بين موسكو وكييف، بعد أشهر من تعثر الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ عام 2022.