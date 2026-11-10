قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اعتقال أحد كبار أفراد الجيش الأمريكي في بريطانيا للاشتباه بتجسسه لصالح روسيا
تضُم 8 محافظات.. ما هي اختصاصات اللجنة العليا لإدارة سواحل المتوسط؟
بعد 4 أيام من اختفائه.. العثور على جثة النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت
عقب إحالته للتحقيق.. محمد فاروق يعتذر للشعب المصري عن خطأ حلقة «البريمو» ويعزي أسر الضحايا
برعاية سيراميكا كليوباترا والنائب محمد أبو العينين.. إطلاق مسابقة معمارية كبرى لتصميم بوابة الشيخ زايد
هبوط محلي وعالمي.. سعر الذهب عيار 21 مساء اليوم الثلاثاء
أحمد موسى: يجب ملاحقة الإخوان قضائيا على مستوى العالم وأمتلك أرشيفا يوثق مخططاتهم
مقتل زعيم خلية مسلحة تابعة للنظام السوري السابق وإصابة أحد أفرادها في طرطوس
عمال الدليفري يودعون مخاطر الشارع.. تحركات جديدة لتأمين مستقبلهم
وزير خارجية فرنسا: خطر استئناف الضربات العسكرية في الشرق الأوسط والتصعيد لم يُستبعد تمامًا
كائن بحري عملاق يثير الرعب والدهشة.. هل ظهر الحوت الأزرق في مياه مصر؟
جينك البلجيكي يقيل ييس توروب بعد 4 أشهر فقط بسبب سوء النتائج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قراصنة الإنترنت يغيرون بوصلتهم.. أموال البنوك التقليدية في خطر بعد العملات المشفرة

قراصنة الإنترنت
قراصنة الإنترنت
احمد الشريف

كشفت تقارير أمنية حديثة عن تحول خطير ومفاجئ في استراتيجيات قراصنة الإنترنت (الهاكرز). 

فبعد سنوات من التركيز المكثف على اختراق منصات العملات الرقمية، بدأ هؤلاء القراصنة في توجيه هجماتهم بشكل متزايد نحو البنوك التقليدية والمؤسسات المالية لسرقة الأموال النقدية المباشرة.

تغيير مفاجئ في خريطة الهجمات الرقمية

لفترة طويلة، كانت منصات تداول العملات المشفرة هي الهدف الأول والمفضل للهاكرز. 

وكان السبب الرئيسي في ذلك هو طبيعة هذه العملات التي تجعل من السهل إخفاء الأموال المسروقة ونقلها عبر الحدود دون ترك أثر.

ولكن، مع تطور التكنولوجيا، بدأت منصات التشفير في تطبيق إجراءات حماية صارمة جداً لسد الثغرات. 

وبحسب الخبراء، أدى هذا التضييق إلى إجبار القراصنة على البحث عن أهداف جديدة، ليجدوا ضالتهم في بعض البنوك التقليدية التي تعتمد أحياناً على أنظمة تكنولوجية قديمة يسهل اختراقها مقارنة بشبكات التشفير المعقدة.

أساليب خادعة لسرقة أموال المودعين

لم يعد القراصنة يعتمدون على الهجوم العشوائي، بل أصبحوا يخططون لعملياتهم بدقة متناهية. 

تبدأ العملية غالباً بما يُعرف بـ "التصيد الاحتيالي" (Phishing)، وهو إرسال رسائل بريد إلكتروني تبدو رسمية جداً لموظفي البنك، ولكنها تحتوي على روابط خبيثة.

وبمجرد أن يضغط الموظف على الرابط، يتسلل برنامج التجسس إلى شبكة البنك الداخلية. 

ومن هنا، يراقب الهاكرز النظام بصمت لعدة أشهر لمعرفة كيف تتم التحويلات المالية الكبرى، ثم يقومون بتمرير تحويلات وهمية ضخمة إلى حسابات دولية في لحظات حاسمة، مما يجعل تتبع الأموال واستردادها أمراً بالغ الصعوبة.

كيف تستعد البنوك لصد هذه الهجمات؟

في مواجهة هذا الخطر المتصاعد، سارعت البنوك إلى ضخ استثمارات ضخمة لتحديث بنيتها التحتية التكنولوجية. 

وتعتمد البنوك اليوم بشكل كبير على برامج ذكية تراقب سلوك المستخدمين والحسابات على مدار الساعة.

هذه البرامج قادرة على اكتشاف أي حركة غير معتادة، مثل تحويل مبلغ ضخم في وقت متأخر من الليل إلى دولة غير مألوفة، وتقوم بتجميد العملية فوراً حتى يتدخل موظف الأمن. 

وتهدف هذه الإجراءات الصارمة إلى طمأنة العملاء وضمان بقاء أموالهم ومدخراتهم في أمان تام بعيداً عن أيدي القراصنة.

قراصنة الإنترنت الهاكرز منصات العملات الرقمية الأموال المسروقة البنوك التصيد الاحتيالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة رسمية

هل الخميس 12 نوفمبر إجازة رسمية؟.. موعد أقرب عطلة مقبلة

حالة الطقس

جهزوا الجواكيت.. أجواء باردة وشبورة كثيفة وأمطار.. إليك تفاصيل الطقس

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

محمد صلاح وعلي ماهر

محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي مالاوي

سفيان بن جديدة

موقف حاسم من الإدارة.. هل يرحل سفيان بن جديدة عن الأهلي في يناير؟

جاسم محمد البداوي

تحرك عسكري خليجي جديد.. 6 دول تتفق على إنشاء قيادة متقدمة لتعزيز الدفاع المشترك

طريقة عمل كفتة الأرز المصرية

طريقة عمل كفتة الأرز المصرية.. سر التماسك والطعم المميز

أرشيفية

نقل 63 طالباً إلى المستشفى بعد حريق بمدرسة دينية في بنجلاديش

ترشيحاتنا

المتهمين

القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالإسكندرية

المتهمين

القبض على شخصين يروجان المخدرات بمدينة نصر

المتهمون

عنّف ابنتهم بالمدرسة.. القبض على المتهمين بالتعدي على مدرس بالشوم في المنيا

بالصور

أسباب تأخر الكلام عند الأطفال.. تعرف على أبرز العلامات والطرق الفعالة لتنمية الحصيلة اللغوية

تأخر الكلام عند الأطفال
تأخر الكلام عند الأطفال
تأخر الكلام عند الأطفال

مفاجأة عن ألزهايمر.. المرض قد يترك إشارات مبكرة في حركة جسمك

ألزهايمر لا يؤثر على الذاكرة فقط
ألزهايمر لا يؤثر على الذاكرة فقط
ألزهايمر لا يؤثر على الذاكرة فقط

في أحدث ظهور لها.. مي عز الدين تبرز رشاقتها بإطلالة رياضية

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

علاقة خفية بين الكوليسترول والصدفية.. مكمّل غذائي قد يغير طريقة العلاج

ما علاقة الكوليسترول بالإصابة بمرض الصدفية؟
ما علاقة الكوليسترول بالإصابة بمرض الصدفية؟
ما علاقة الكوليسترول بالإصابة بمرض الصدفية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

المزيد