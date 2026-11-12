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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 400 كيس مكرونة مجهولة المصدر و600 كيلو دقيق مدعم في إسنا الأقصر

ضبط 400 كيس مكرونة مجهولة المصدر و600 كيلو دقيق مدعم في حملة تموينية مكبرة بإسنا
ضبط 400 كيس مكرونة مجهولة المصدر و600 كيلو دقيق مدعم في حملة تموينية مكبرة بإسنا
شمس يونس

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر حملة رقابية مكبرة بمركز ومدينة إسنا، استهدفت المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، وأسفرت عن ضبط كميات من السلع مجهولة المصدر ورصد مخالفات تتعلق بالتصرف في الدقيق البلدي المدعم.

جاءت الحملة تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وبمتابعة وكيل وزارة التموين بالأقصر عبد الرازق محمد الصافي، لتكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز والتأكد من الالتزام بالقرارات والقوانين التموينية، وضمان سلامة السلع المطروحة للمواطنين.

وقاد الحملة المنتصر بالله ممدوح مدير الرقابة التموينية، بمشاركة المفتشين محمد الهواري شاكر ومحمد محمد طه، حيث أسفرت أعمال التفتيش عن ضبط 20 كرتونة مكرونة، بواقع 20 كيسا في الكرتونة الواحدة، بإجمالي 400 كيس، داخل أحد المخازن غير المرخصة، دون فواتير أو مستندات تثبت مصدرها.

كما تم تحرير 3 محاضر لمخابز بلدية لتصرفها في 12 شيكارة دقيق بلدي مدعم من الحصص المقررة لها، بإجمالي 600 كيلو جرام، إلى جانب تحرير محضر لمخبز لإنتاجه خبزا غير مطابق للمواصفات التموينية.

وشملت نتائج الحملة تحرير محضرين لإدارة منشآت دون الحصول على التراخيص اللازمة، و3 تقارير لعدم إعلان أحد تجار التموين عن وصول المقررات التموينية، فضلا عن 7 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار داخل المحال التجارية.

كما امتدت أعمال المرور إلى محطات الوقود لمتابعة توافر المواد البترولية وانتظام عمليات التوزيع، والتأكد من الالتزام بالضوابط المنظمة للتداول.

وبلغ إجمالي المخالفات التي أسفرت عنها الحملة 17 مخالفة تموينية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، تمهيدا لعرض المحاضر على جهات التحقيق المختصة.

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