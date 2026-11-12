الأزهر والكنيسة يدعمان مرضى «شفاء الأورمان» بالأقصر

أجرى وفد رفيع المستوى، يضم ممثلين عن الأزهر الشريف والكنيسة بالأقصر، زيارة ميدانية إلى مستشفى «شفاء الأورمان» لعلاج الأورام بالمجان، لتقديم الدعم النفسي والمعنوي لمرضى السرطان من أبناء الصعيد، ومساندتهم خلال رحلتهم العلاجية.

واستهل الوفد زيارته بجولة تفقدية موسعة شملت مختلف أقسام المستشفى، حيث اطلعوا على غرف تلقي العلاج الكيماوي والإشعاعي، ووحدات الرعاية المركزة، والمعامل، بالإضافة إلى الاطلاع على أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية المستخدمة في التشخيص والعلاج وفقاً للمعايير العالمية.

وحرص أعضاء الوفد من علماء الأزهر ورجال الكنيسة على لقاء عدد من المرضى وذويهم داخل غرف العلاج، مقدمين لهم كلمات الدعم والمؤازرة، مؤكدين أن التكاتف المجتمعي والوقوف بجانب المرضى هو واجب ديني وإنساني أصيل يحث عليه الدين الإسلامي والمسيحي على حد سواء.

وأعرب أعضاء الوفد المشترك عن إشادتهم البالغة بالمستوى الطبي المتقدم والخدمات العلاجية المتكاملة التي يقدمها المستشفى بالمجان تماماً لمرضى الصعيد، مثمنين الجهود المبذولة من القائمين على هذا الصرح الطبي والفرق الطبية والتمريضية، مؤكدين استمرار دعمهم الكامل للمستشفى لضمان استمرارية رسالتها الإنسانية في رفع المعاناة عن كاهل المرضى.

وبدوره، رحب «محمود فؤاد» الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، بالوفد، مشيداً بهذه الزيارة الطيبة التي تعكس عمق الوعي المجتمعي والروابط الوثيقة بين أبناء الوطن الواحد، موضحاً إن زيارة رموز الأزهر والكنيسة تمثل دفعة معنوية هائلة ليس فقط لمرضى الأورام وذويهم، بل لجميع العاملين بالمستشفى من أطباء وتمريض وإداريين.

وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، علي أن هذا الدعم المتواصل من كافة مؤسسات الدولة والرموز الدينية يشكلان ركيزة أساسية ودافعاً قوياً لاستمرارية مسيرة النجاح للمستشفي، مضيفاً أن هذا الدعم يمنحنا طاقة متجددة للمضي قدماً في رسالتنا الإنسانية لتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية المجانية لمرضى الأورام بالصعيد.