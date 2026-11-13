أسيوط: غلق مطعم بأبنوب وتحرير 60 محضرًا وإعدام أكثر من 50 كيلو أغذية

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على المطاعم والمنشآت الغذائية والمخابز بمختلف المراكز والأحياء، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والتموينية، وضمان سلامة الأغذية المتداولة والمقدمة للمواطنين، مشددًا على أن صحة المواطن خط أحمر، وأنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات تمثل خطرًا على الصحة العامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.

وأوضح محافظ أسيوط أن اللجنة الخماسية للمتابعة الميدانية بالمحافظة نفذت حملة رقابية موسعة بمركز أبنوب، تحت إشراف العميد زهجر سليمان، مدير إدارة المتابعة، وبرئاسة مجدي حماد، رئيس اللجنة، وبمشاركة أحمد خضر، مفتش الصحة، ومحمد الشحات، مفتش التموين، حيث شملت أعمال المرور أكثر من 16 منشأة غذائية، تنوعت بين المخابز البلدية والأفرنجية والمطاعم ومحال تداول الأغذية.

وأشار المحافظ إلى أن الحملة أسفرت عن رصد مخالفات جسيمة داخل أحد المطاعم، تمثلت في وجود مجاري صرف صحي مكشوفة داخل أماكن إعداد وتجهيز الطعام، إلى جانب عدم نظافة وتهالك بعض الأواني، وانتشار الحشرات والروائح الكريهة، فضلًا عن تدني مستوى الاشتراطات الصحية، بما يشكل خطرًا على صحة المواطنين، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لغلق المطعم وتشميعه بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة أبنوب والمسؤولين المختصين.

وأضاف اللواء محمد علوان أن اللجنة رصدت كذلك 5 منشآت أخرى تستوجب الغلق، وأوصت باتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، لمزاولتها النشاط دون ترخيص أو لوجود مخالفات تمثل خطرًا على الصحة العامة، كما امتدت أعمال التفتيش إلى المخابز البلدية والأفرنجية، وأسفرت عن ضبط مخالفات تتعلق بعدم مطابقة الخبز للمواصفات المقررة.

ولفت المحافظ إلى أن إجمالي نتائج الحملة بلغ 60 محضرًا، بواقع 16 محضرًا لعدم توافر الاشتراطات الصحية، و26 محضرًا لعدم حمل العاملين شهادات صحية، و18 محضرًا تموينيًا متنوعًا شملت مخالفات نقص الوزن وعدم مطابقة المواصفات والنظافة، فضلًا عن إعدام أكثر من 50 كيلوجرامًا من الأغذية والأواني غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حفاظًا على سلامة المواطنين.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار الحملات الرقابية المفاجئة وتوسيع نطاقها لتشمل مختلف المراكز والأحياء، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي منشأة تخالف الاشتراطات أو تعرض صحة المواطنين للخطر، مؤكدًا أنه لا مجال للمجاملة أو التهاون في هذا الملف، وأن الالتزام بمعايير النظافة وسلامة الغذاء والتراخيص والشهادات الصحية مسؤولية لا تقبل التجاوز، وأن المحافظة ماضية في إحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية حمايةً لصحة المواطنين.