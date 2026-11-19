أشاد مدحت عبد الهادي، نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، بالإمكانيات الفنية التي يمتلكها محمود صابر، مؤكدًا أنه من اللاعبين أصحاب القدرات العالية، ويرى أنه لا يجب خروجه من الملعب، مشيرًا إلى وجود تشابه بين طريقة أدائه وأسلوب عبد الله السعيد.

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وقال مدحت عبد الهادي، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار"، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة "MBC مصر 2"، إن محمود صابر يمتلك إمكانيات مميزة داخل الملعب، موضحًا أن طريقة لعبه تقترب من أسلوب عبد الله السعيد، وهو ما يجعله لاعبًا قادرًا على تقديم الإضافة لفريقه.

وتحدث مدحت عبد الهادي عن إمام عاشور، مؤكدًا أنه سبق له تدريبه ويعرف جيدًا طبيعة شخصيته، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب من اللاعب أن يحدد ما يريده ويترجم ذلك إلى أداء واضح داخل الملعب.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن إمام عاشور مطالب بإظهار قدراته وإمكانياته من خلال مستواه داخل المستطيل الأخضر، مؤكدًا أن اللاعب نفسه هو الوحيد القادر على حل اللغز الخاص به وتحديد الطريق الذي يساعده على استعادة أفضل مستوياته.