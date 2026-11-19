حسمت الفنانة يسرا اللوزي الجدل المثار حول تصريحاتها الأخيرة بشأن الطعام، بعد تداول تفسيرات ربطت حديثها بالمقارنة بين المطبخين المصري والسوري، مؤكدة أنها لم تتطرق إلى الكشري من الأساس، وأن ما جرى تداوله جاء نتيجة تفسير كلامها بعيدًا عن سياقه.

وكتبت يسرا اللوزي، عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي: «أنا ما جبتش سيرة الكشري خالص! أنا كنت هقول كيس شيبسي اللي أحيانًا كتير إحنا كمصريين بنسكت بيه جوعنا، وأنا شخصيًا بعمل كده ساعات عادي، وبعدين قررت ما أقولش اسم براند بعينه فما حددتش كيس إيه»، مضيفة: «الاجتهادات الذاتية دي غير مرحب بيها».

وأوضحت الفنانة أن تصريحاتها جاءت ردًا على أسئلة الصحفيين بشأن أوجه التشابه بينها وبين شخصية «مها»، التي تجسدها في فيلم «برلين»، وتعمل خلال الأحداث كـ«فود بلوجر»، مشيرة إلى أن الشخصية انتقائية في اختياراتها للطعام، وهو ما يتشابه معها في بعض الجوانب.

وقالت اللوزي إنها وصفت الشخصية بأنها «نمكية في الأكل»، موضحة أنها تواجه صعوبة نسبيًا في اختيار الطعام أيضًا، مثل الشخصية التي تقدمها في الفيلم.

يسرا اللوزي: بحب المطبخين المصري والسوري زي بعض

ونفت يسرا اللوزي بشكل قاطع إجراء أي مقارنة بين المطبخين المصري والسوري، مؤكدة حبها لكليهما بالقدر نفسه، إذ قالت: «هل أنا اتكلمت عن الفرق بين المطبخين؟ لأ، لإني في الواقع بحب الاتنين زي بعض بالظبط».

وأضافت أن إجاباتها في لقاءات سابقة على مدار السنوات كانت تتضمن دائمًا أكلات مصرية تحبها، مثل الكشري والملوخية ومحشي الكرنب، وهو ما اعتبرته دليلًا على عدم صحة التفسيرات المتداولة بشأن تصريحاتها الأخيرة.

يسرا اللوزي تنتقد تفسير تصريحاتها خارج سياقها

واختتمت الفنانة توضيحها بالتعبير عن رفضها لاجتزاء التصريحات من سياقها الأصلي، مؤكدة أن تفسير الإجابات دون معرفة السؤال الذي طُرح عليها قد يؤدي إلى نقل المعنى بصورة غير صحيحة.

وأشارت إلى أن تداول الإجابة منفردة وإضافة تفسيرات شخصية إليها دون الرجوع إلى سياق الحوار أمر غير مقبول، مطالبة بالتعامل مع تصريحاتها بدقة وعدم تحميلها معاني لم تقصدها