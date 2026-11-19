حسمت الفنانة يسرى اللوزي الجدل الذي أُثير مؤخراً حول تصريحاتها المتعلقة بالطعام، نافية بشكل قاطع أن تكون قد ذكرت الكشري أو عقدت أي مقارنة بين المطبخين المصري والسوري.

وقالت اللوزي في منشور عبر حسابها الرسمي: "أنا ما جبتش سيرة الكشري خالص! أنا كنت هقول كيس شيبسي اللي أحياناً كتير إحنا كمصريين بنسكت بيه جوعنا، وأنا شخصياً بعمل كده ساعات عادي، وبعدين قررت ما أقولش اسم براند بعينه فما حددتش كيس إيه"، مشددة على رفضها لما يتم تداوله بقولها: "الاجتهادات الذاتية دي غير مرحب بيها".

وأوضحت أن حديثها جاء رداً على أسئلة الصحفيين حول أوجه التشابه بينها وبين شخصية "مها" التي تجسدها في فيلم "برلين"، والتي تعمل كـ "food blogger"، حيث وصفت الشخصية بأنها انتقائية في الطعام، مضيفة: "وصفت الشخصية على إنها نمكية في الأكل وإني أنا كمان للأسف صعبة شوية في النقطة دي زي الشخصية".

ونفت الفنانة تماماً التطرق لأي مفاضلة بين المطابخ العربية، مؤكدة: "هل أنا اتكلمت عن الفرق بين المطبخين؟ لأ، لإني في الواقع بحب الاتنين زي بعض بالظبط"، لافتة إلى أن من يراجع لقاءاتها السابقة على مدار السنوات سيجد أن إجابتها الدائمة عن أكلاتها المفضلة تضم الكشري أو الملوخية أو محشي الكرنب.

واختتمت اللوزي توضيحها بانتقاد اجتزاء التصريحات خارج سياقها قائلة: "فكون إن حد يقرر يفسر الكلام من غير ما يعرف السياق اللي اتسأل فيه السؤال، ومش عارف السؤال أصلاً، وياخد الإجابة لوحدها ويضيف عليها تفسيره غير الصحيح، دي حاجة غير مقبولة الحقيقة".