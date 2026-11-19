حرص الفنان تامر حسني على توجيه رسالة دعم وإشادة للفنانة الشابة ياسمينا العبد، عقب حديثها عنه خلال لقائها مع الإعلامي معتز الدمرداش، مشيدًا بنجاحها ومكانتها الفنية، ومؤكدًا فخره بها وبما حققته خلال مشوارها الفني.

ونشر تامر حسني رسالة عبر خاصية «ستوري» على حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، قال فيها: «ياسمينا يا حبيبتي إنتي واجهة فنية مصرية مشرفة ودي حاجة كبيرة أوي، وغير كده بنت أصيلة، فخور بيكي والله وبنجاحك الكبير، وكل الشكر للإعلامي الكبير حبيبي وحبيب الكل معتز الدمرداش».

تفاصيل حديث ياسمينا العبد عن تامر حسني

وجاءت رسالة تامر حسني بعدما تحدثت ياسمينا العبد عن علاقتها به وتجربتها في العمل معه، خلال استضافتها في برنامج «ضيفي» الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، حيث كشفت عن الدعم الذي قدمه لها خلال تصوير أغنية «اتنين مجانين».

وتجمع الأغنية بين تامر حسني وياسمينا العبد، وطرحت ضمن الحملة الترويجية لفيلم «ولا كان عالبال»، الذي يضم مجموعة من الفنانين الشباب، من بينهم نور النبوي ومروان المسلماني وجودي السوفياني، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج أحمد عماد.