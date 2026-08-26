بيان ناري من أتلتيكو مدريد ردًا على تصريحات لابورتا بشأن ألفاريز

أصدر نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، بيانا ناريا، للرد على تصريحات خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، بشأن مهاجمه الأرجنتيني جوليان ألفاريز.

وكان خوان لابورتا قد أكد رغبة نادي برشلونة في التعاقد مع ألفاريز في حال رغبتهم في الجلوس على طاولة المفاوضات.

وقال نادي أتلتيكو مدريد في بيانا رسميا اطلعت عليه صحيفة “ماركا” الإسبانية: “يتم تصوير جوليان ألفاريز على أنه الصْـحيـة لكن الصْـحيـة الوحيدة في قضية جوليان هي نحن”.

بيع ألفاريز

وأضاف: “لقد ألحقوا بنا أضرارًا اقتصادية واجتماعية، هناك احتمال بنسبة 0% لبيعه إلى برشلونة، هذه القضية لا تتعلق بالمال، بل بالكرامة”.

واختتم: “لقد تم إطلاق حملة تتضمن الكثير من الأكاذيب وأنصاف الحقائق، أتلتيكو مدريد هو الطرف الوحيد الذي يدفع ثمن ذلك”.