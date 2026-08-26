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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شركات التعدين بجنوب إفريقيا تتجه بقوة إلى الطاقة المتجددة لخفض الاعتماد على "إسكوم"

شركات التعدين بجنوب إفريقيا تتجه بقوة إلى الطاقة المتجددة لخفض الاعتماد على "إسكوم"
شركات التعدين بجنوب إفريقيا تتجه بقوة إلى الطاقة المتجددة لخفض الاعتماد على "إسكوم"
أ ش أ

كثفت شركات التعدين في جنوب إفريقيا استثماراتها في مشروعات الطاقة المتجددة، سعياً إلى تنويع مصادر الكهرباء، وخفض تكاليف التشغيل، وتقليص الانبعاثات، في تحول يعكس تراجع اعتمادها تدريجياً على شركة الكهرباء الحكومية إسكوم، وفق شبكة سي إن بي سي أفريكا.

وتتصدر شركتا «أنجلو أمريكان» و«سيباني ستيل ووتر» جهود تقليص الاعتماد على شبكة الكهرباء الوطنية، التي لا تزال تعتمد بصورة رئيسية على محطات قديمة لتوليد الكهرباء باستخدام الفحم، فيما واجهت الشبكة خلال السنوات الماضية تحديات كبيرة أثرت على استقرار إمدادات الكهرباء في البلاد.

ورغم التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، يؤكد مسؤولو شركات التعدين أن كهرباء «إسكوم» ستظل عنصرا مهما في مزيج الطاقة خلال السنوات المقبلة، في ضوء الحاجة إلى إمدادات أساسية مستقرة لتعويض الطبيعة المتقطعة لمصادر الطاقة المتجددة.

وتعتمد جنوب إفريقيا على الفحم في توليد أكثر من 80% من الكهرباء، في حين لا تزال مساهمة مصادر الطاقة المتجددة عند نحو 10%.

وتعتمد أنجلو أمريكان على شراكات مع منتجي الطاقة المستقلين لتطوير مشروعات جديدة للطاقة المتجددة.

وفي عام 2022، أسست الشركة مشروعًا مشتركًا مناصفة مع «إي دي إف باور سوليوشنز»، التابعة لمجموعة الطاقة الفرنسية «إي دي إف»، بهدف توفير الكهرباء من مصادر متجددة لعدد من أنشطتها، من بينها «كوما آيرون أور» و"دي بيرز" و"فاليتيرا بلاتينوم".

وقالت الرئيسة التنفيذية لـ«إنفوسا إنرجي» نيكول ماسون إن تكلفة الكهرباء من مشروعات الرياح والطاقة الشمسية تقل بنحو 20% إلى 30% مقارنة بالكهرباء التقليدية، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على مشروعات لطاقة الرياح، إلى جانب محطات شمسية مزودة بأنظمة لتخزين الكهرباء بالبطاريات.

وغطت «إسكوم» خلال العام الماضي نحو 99% من احتياجات الشركة من الطاقة في عمليات معادن مجموعة البلاتين، ونحو 88% من احتياجات عمليات الذهب في جنوب إفريقيا.

(الدولار = 16.0005 راند)

شركات التعدين في جنوب إفريقيا مشروعات الطاقة المتجددة تنويع مصادر الكهرباء تقليص الانبعاثات شركة الكهرباء الحكومية إسكوم

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