غرامات وإيقافات.. الكشف عن تفاصيل عقوبات الجولة الثانية من الدوري المصري

كشف رابطة الأندية المصرية، عن عقوبات الجولة الثانية من المرحلة الأولى للدوري المصري.

مباراة منتخب السويس بتروجت وطلائع الجيش

إيقاف عمر وائل عبد السميع، لاعب فريق طلائع الجيش، 3 مباريات، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 50 ألف جنيه؛ وذلك الأعتداء على لاعب من الفريق المنافس أثناء كرة مشتركة أو بدون كرة.

مباراة القناة والجونة:

إيقاف ويلفرد تيكو، لاعب فريق الجونة، مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه وذلك بسبب الطرد ، لحصوله على انذارين في نفس المباراة.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري ORA لموسم 2026-2027، الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.