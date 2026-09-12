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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

احذري.. أطعمة لا يجب وضعها في اللانش بوكس

لانش بوكس
لانش بوكس
نهى هجرس

قد يبدو تحضير وجبة غداء صحية لك أو لطفلك أمراً صعباً أحياناً، إذ يتطلب الأمر محاولة تحقيق التوازن بين التغذية الجيدة وسهولة التحضير. 

جميعنا نرغب في تناول أطعمة تمدنا بالطاقة، ولكن بعض الأطعمة التي تبدو صحية قد لا تكون مناسبة للانش بوكس

يمكن أن تفقد بعض الأطعمة نضارتها ومذاقها بعد مرور بعض الوقت في اللانش بوكس

 أطعمة يجب تجنبها في اللانش بوكس

- الجرانولا المحلاة

تعد الجرانولا من الأكلات الصحية، لكنها قد تحتوي على كمية سكر أكبر مما تتوقع، ونظرًا لطبيعة العديد من ألواح الجرانولا المحلاة اللزجة، فإنها تلتصق بسهولة بشقوق الأسنان، مما يُصعّب على اللعاب إزالة السكر وبقاياه.

إن تعرض الأسنان لفترات طويلة للسكريات يزيد من خطر التسوس، خاصة في المناطق التي يصعب الوصول إليها مثل ما بين الأسنان .

- المعجنات 

تحتوي المعجنات المالحة على نسبة عالية من النشويات المكررة، عند مضغها، تتحول إلى سكريات وتساهم في نمو البكتيريا في الفم، ولأن معظم المعجنات المالحة مالحة، فإنها قد تسبب جفاف الفم وامتصاص الرطوبة، جفاف الفم يعني انخفاض إفراز اللعاب، وهو ضروري لمعادلة الأحماض وإزالة جزيئات الطعام التي قد تساهم في تسوس الأسنان.

- رقائق البطاطس

قد تكون رقائق البطاطس دهنية ويمكن أن تترك بقايا تلتصق بسطح أسنانك، مما قد يصعب إزالته ويمكن أن يساهم في تراكم البلاك.

قد تحتوي بعض رقائق البطاطس على حواف حادة قد تخدش أو تهيج اللثة وباطن الفم، ورغم أن هذا قد لا يضر الأسنان بشكل مباشر، إلا أنه قد يؤدي إلى مشاكل في اللثة ويزيد من خطر الإصابة بالعدوى .

يفتقرون إلى العناصر الغذائية التي يمكن أن تساعد في حماية أسنانك، مثل الكالسيوم أو الألياف، والتي يمكن أن تساعدك في الحفاظ على أسنان قوية وتعزيز صحة الفم بشكل عام

لانش بوكس اكلات ممنوعة في اللانش بوكس معجنات بطاطس افكار لانش بوكس

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