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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يشارك في اجتماع مجلس المحافظين لاستعراض الملفات الخدمية والتنموية

محافظ المنيا خلال الاجتماع
محافظ المنيا خلال الاجتماع
ايمن رياض

شارك اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الاثنين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، وعدد من المحافظين، لمتابعة استعدادات المحافظات لانطلاق العام الدراسي الجديد، ومناقشة عدد من الملفات الخدمية والتنموية ذات الأولوية.

وتناول الاجتماع التأكيد على استمرار توفير احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء عن الأسر، من خلال التوسع في إقامة المعارض والمنافذ بمختلف المحافظات، ومنها معارض «أهلًا مدارس»، لتوفير المستلزمات المدرسية، إلى جانب تخصيص أقسام للسلع الغذائية والأساسية وطرحها بتخفيضات مناسبة، بما يسهم في تلبية احتياجات الأسر مع بداية العام الدراسي.

وأكد اللواء كدواني أنه تم إقامة 80 معرضًا على مستوى المحافظة لتوفير السلع والمستلزمات فى متناول المواطنين، وبالتزامن مع بداية العام الدراسى الجديد، بما يسهم في تلبية احتياجات الأسر ، مؤكدًا استمرار المتابعة لضمان توافر السلع الأساسية والالتزام بالأسعار المعلنة.

كما ناقش الاجتماع تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، للتأكد من توافر السلع والوقود وانتظام الخدمات التموينية، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو مخالفات تمس حقوق المواطنين، مع التأكيد على متابعة الأسواق وضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين وسرعة الاستجابة لمطالبهم، من خلال تفعيل غرف العمليات ومراكز خدمة المواطنين بمختلف المراكز والمدن والقرى، لاستقبال الشكاوى والتعامل معها وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يضمن انتظام الخدمات اليومية وتحسين مستوى الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

وفيما يتعلق بمبادرة «تخضير كل المحافظات»، أكد اللواء عماد كدواني الالتزام بالتوجيهات الخاصة بالحفاظ على الأشجار ومنع قطعها إلا بعد الرجوع إلى وزارة التنمية المحلية والبيئة، موجهًا بحصر المساحات الفارغة أو التي تم إخلاؤها بالطرق والمداخل والجزر الوسطى، والعمل على استغلالها في إنشاء مسطحات خضراء، مع الاعتماد على مياه الري المعالجة ثلاثيًا، بما يسهم في زيادة الرقعة الخضراء وتحسين المظهر الحضاري بالمحافظة.

المنيا محافظ المنيا اجتماع مجلس الوزراء

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