التمثيل التجاري يبحث تعزيز التعاون بين مصر وولاية هيسن الألمانية

بحث مكتب التمثيل التجاري المصري في برلين سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والصناعي بين مصر وولاية هيسن الألمانية، خلال زيارة إلى الولاية يومي 7 و8 سبتمبر 2026، شملت مدينتي فرانكفورت وفيسبادن.

وجاءت الزيارة في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر وألمانيا، وتوسيع مجالات التعاون بين مجتمع الأعمال في البلدين.

مباحثات مع غرفة تجارة وصناعة فرانكفورت

وشملت الزيارة عقد اجتماع مع غرفة التجارة والصناعة في فرانكفورت، حيث ناقش الجانبان تنظيم فعالية تستهدف الشركات الألمانية للتعريف بالإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها مصر.

كما عقد مكتب التمثيل التجاري اجتماعًا مع مجموعة KfW، لبحث سبل الاستفادة من برامج تمويل القطاع الخاص، خاصة لدعم الشركات الألمانية والأوروبية الراغبة في بدء أو توسيع أنشطتها التصنيعية والاستثمارية في مصر.

فرص التكامل الصناعي بين مصر وهيسن

وتناول الاجتماع مع وزارة الاقتصاد والطاقة والنقل والإسكان بولاية هيسن فرص تعزيز التكامل الصناعي بين مصر والولاية في عدد من القطاعات ذات الأولوية، من بينها السيارات والطاقة المتجددة والآلات والمعدات والصناعات الطبية والدوائية والكيماويات.

كما بحث الجانبان إمكانية تنظيم زيارة لوفد من الشركات العاملة بالولاية إلى مصر، للتعرف على الفرص الاستثمارية والإنتاجية المتاحة وبحث مجالات التعاون المشترك.

5 شركات مصرية تشارك في Automechanika 2026

وفي إطار دعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية وتعزيز مشاركة الشركات المصرية في المعارض الدولية المتخصصة، تابع مكتب التمثيل التجاري مشاركة 5 شركات مصرية في معرض «Automechanika 2026» بمدينة فرانكفورت، والتي تعمل في مجالات الدهانات الخاصة بالسيارات والمعادن وبعض قطع الغيار.

كما تضمنت الزيارة عقد لقاءات مع عدد من الشركات الألمانية الرائدة لبحث فرص تصنيع بعض منتجاتها في مصر وتعزيز التكامل في سلاسل الإمداد.

4 آلاف شركة من أكثر من 80 دولة في المعرض

ويعد معرض «Automechanika 2026» من أبرز المعارض الدولية المتخصصة في قطاع السيارات، حيث يضم نحو 4 آلاف شركة عارضة من أكثر من 80 دولة، ويستقطب نحو 100 ألف زائر متخصص.

295 مليون يورو حجم التبادل التجاري بين مصر وهيسن

وأكد الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري، أن ولاية هيسن تعد خامس أكبر الولايات الألمانية، وتسهم بنحو 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا، كما تتميز بقاعدة صناعية متقدمة في قطاعات الأدوية والكيماويات والسيارات والإلكترونيات.

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين مصر وولاية هيسن ارتفع إلى نحو 295 مليون يورو خلال عام 2025، مقابل 280.2 مليون يورو خلال عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 5.1%.