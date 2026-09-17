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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار اليورو اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026.. تحركات جديدة بالبنوك

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري  تعاملات اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026، مع تحرك الأسعار بين البنوك العاملة في السوق المصرفية، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف المعلنة.

ويرصد موقع «صدى البلد» أسعار اليورو في البنوك المصرية، إلى جانب أعلى سعر للشراء وأقل سعر للبيع ومتوسط سعر العملة الأوروبية.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

حدد البنك المركزي المصري سعر اليورو عند 60.15 جنيه للشراء، و60.32 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء اليورو اليوم

تصدر بنك نكست قائمة البنوك من حيث سعر شراء اليورو، مسجلًا 60.20 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 60.44 جنيه.

وسجل بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 60.16 جنيه للشراء و60.40 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو في البنك التجاري الدولي 60.14 جنيه للشراء و60.39 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر والبنك الأهلي

سجل سعر اليورو في بنك مصر 60.14 جنيه للشراء و60.38 جنيه للبيع.

وبلغ السعر في البنك الأهلي المصري 60.12 جنيه للشراء و60.38 جنيه للبيع.

كما سجل البنك المصري الخليجي 60.12 جنيه للشراء و60.39 جنيه للبيع.

وسجل كل من المصرف العربي الدولي والعقاري المصري العربي 60.12 جنيه للشراء و60.38 جنيه للبيع.

أسعار اليورو في باقي البنوك

سجل بنك الكويت الوطني، وبنك بيت التمويل الكويتي، وبنك الإسكندرية، وبنك التعمير والإسكان، وبنك التنمية الصناعية، وبنك HSBC، والبنك العربي الأفريقي سعر شراء بلغ 60.14 جنيه، بينما تراوح سعر البيع بين 60.38 و60.39 جنيه.

وبلغ سعر اليورو في كريدي أجريكول 60.10 جنيه للشراء و60.35 جنيه للبيع، وسجل بنك البركة السعر نفسه.

ووصل سعر اليورو في بنك أبوظبي الأول إلى 60.08 جنيه للشراء و60.32 جنيه للبيع.

وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي 60.00 جنيه للشراء و60.19 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي 59.96 جنيه للشراء و60.34 جنيه للبيع.

وسجل المصرف المتحد 59.84 جنيه للشراء و60.38 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو في بنك أبوظبي التجاري 58.99 جنيه للشراء و59.25 جنيه للبيع.

وسجل بنك فيصل الإسلامي 58.87 جنيه للشراء و59.10 جنيه للبيع.

بينما بلغ سعر اليورو في ميد بنك 58.51 جنيه للشراء و58.84 جنيه للبيع.

متوسط سعر اليورو اليوم

سجل متوسط سعر اليورو في البنوك نحو 60.24 جنيه.

وبلغ أعلى سعر لشراء اليورو 60.20 جنيه، بينما سجل أقل سعر للبيع 60.19 جنيه، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة من البنوك.

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