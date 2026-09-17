د. هالة منصور: تغير مفهوم الزواج من أبرز أسباب سرعة انتشار الطلاق

قالت الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع، إن تغير مفهوم الزواج في المجتمع يعد أحد العوامل المرتبطة بانتشار الطلاق وسرعة اتخاذ قراره، موضحة أن الزواج لم يعد يُنظر إليه في بعض الحالات باعتباره تأسيسًا لكيان أسري وحياة اجتماعية مستقرة.

وقالت منصور، خلال حديثها ببرنامج “صباحك مصري” على قناة MBC مصر 2، إن الأسرة ومؤسسات التربية لم تعد تؤدي بالشكل الكافي دورها في ترسيخ المفاهيم الاجتماعية المرتبطة بالزواج، مشيرة إلى ضرورة تربية الأبناء على فهم معنى الزواج والأسرة والحياة الاجتماعية.

وأوضحت أن منظومة الزواج تقوم على مجموعة من المفاهيم والأدوار والحقوق والواجبات التي يجب أن يكون كل طرف على دراية بها، مؤكدة أن العلاقة الزوجية لا تقتصر على طرفين فقط، وإنما ترتبط أيضًا بالأسرة والأبناء والكيان العائلي الذي يتم تأسيسه.

وأضافت أستاذ علم الاجتماع أن عدم وضوح مفهوم الزواج لدى بعض الشباب قد يؤدي إلى مشكلات في الحياة الزوجية، خاصة مع تغير النظرة إلى الزواج والتركيز أحيانًا على جوانب مرتبطة بالسعادة اللحظية والمظاهر، بدلًا من التفكير في بناء حياة أسرية مستقرة.