قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة| القضاء الإداري يحسم الجدل حول صور الأطفال والمتهمات على صفحات الداخلية
مساحات محددة وQR Code .. التفاصيل الكاملة لمنظومة الأكشاك الجديدة بالقاهرة
الثانوية الأزهرية .. فتح باب التظلمات من النتيجة 19 سبتمبر ولمدة 60 يومًا
الزمالك يتصدر الدوري مؤقتا.. وبيراميدز يبحث عن الفوز الخامس أمام الشرقية إنبي
زوجة سامح حسين تكشف تطورات حالته الصحية: «لسه في الرعاية»
الرئيس السيسي: الأكاديمية العسكرية تعتبر معبرًا لتولي الوظائف في الدولة المصرية
الأرصاد: أمطار فى عدة مناطق رغم ارتفاع درجات الحرارة .. ونصائح للمواطنين
الملك المصري يواصل كتابة التاريخ.. ماذا قدم صلاح ليصبح ضمن كبار صناع الأهداف في العالم منذ 2020؟
صفحة مزيفة باسم "المجتمعات العمرانية" تروج لوحدات في 6 أكتوبر.. تحذير للمواطنين
الرئيس السيسي يشهد حفل تخرج الدورة رقم 6 للجهات والهيئات القضائية
الدكتور زاهي حواس يحصل على الدكتوراه الفخرية الـ13 من «جامعة شنغهاي»
الجيش السوداني يسيطر على منطقة الممسوكة شمال كردفان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

د. هالة منصور: تغير مفهوم الزواج من أبرز أسباب سرعة انتشار الطلاق

د. هالة مند. هالة منصور: تغير مفهوم الزواج من أبرز أسباب سرعة انتشار الطلاقصور: تغير مفهوم الزواج من أبرز أسباب سرعة انتشار الطلاق
د. هالة مند. هالة منصور: تغير مفهوم الزواج من أبرز أسباب سرعة انتشار الطلاقصور: تغير مفهوم الزواج من أبرز أسباب سرعة انتشار الطلاق
شيماء جمال

قالت الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع، إن تغير مفهوم الزواج في المجتمع يعد أحد العوامل المرتبطة بانتشار الطلاق وسرعة اتخاذ قراره، موضحة أن الزواج لم يعد يُنظر إليه في بعض الحالات باعتباره تأسيسًا لكيان أسري وحياة اجتماعية مستقرة.

وقالت منصور، خلال حديثها ببرنامج “صباحك مصري” على قناة MBC مصر 2، إن الأسرة ومؤسسات التربية لم تعد تؤدي بالشكل الكافي دورها في ترسيخ المفاهيم الاجتماعية المرتبطة بالزواج، مشيرة إلى ضرورة تربية الأبناء على فهم معنى الزواج والأسرة والحياة الاجتماعية.

وأوضحت أن منظومة الزواج تقوم على مجموعة من المفاهيم والأدوار والحقوق والواجبات التي يجب أن يكون كل طرف على دراية بها، مؤكدة أن العلاقة الزوجية لا تقتصر على طرفين فقط، وإنما ترتبط أيضًا بالأسرة والأبناء والكيان العائلي الذي يتم تأسيسه.

وأضافت أستاذ علم الاجتماع أن عدم وضوح مفهوم الزواج لدى بعض الشباب قد يؤدي إلى مشكلات في الحياة الزوجية، خاصة مع تغير النظرة إلى الزواج والتركيز أحيانًا على جوانب مرتبطة بالسعادة اللحظية والمظاهر، بدلًا من التفكير في بناء حياة أسرية مستقرة.

الزواج المجتمع علم الاجتماع الأسرة الحياة الزوجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

الأتوبيس اتقلب بيهم.. إصابة 17 طالبا في حادث بالقاهرة الجديدة

الدولار

سعر الدولار اليوم بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة.. آخر تحديث بالبنوك

صورة أرشيفية

طالب في الرعاية المركزة و6 تحت الملاحظة والباقيين خرجوا.. آخر تطورات حادث اتوبيس طلاب المدرسة الدولية

الفيدرالي الأمريكي

المؤشر تجاوز 100 نقطة.. قفزة في الدولار بعد رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة

عداد الكهرباء

بدل ما تستنى شهرين.. 20 يوم فقط لتركيب عدادات الكهرباء

صورة أرشيفية

مصادر: اتوبيس حادث طريق السويس يخص مدرسة دولية بالشروق ..والتعليم تتابع حالة الطلاب

خوان بيزيرا

تفاصيل جديدة في صفقة بيزيرا .. الزمالك يحصل على 7 ملايين دولار و20% من إعادة البيع

خوان بيزيرا

3 ملايين دولار كاش.. الغندور يكشف الكواليس الأخيرة في صفقة بيزيرا

ترشيحاتنا

الإيجار القديم

قبل انتهاء مهلة السكن البديل.. مطالب عاجلة تهم أصحاب الإيجار القديم

السعيد غنيم

برلماني يطالب بربط ترفيق المناطق الصناعية بالإنتاج والتصدير وتشغيل المصانع

مجلس النواب

سؤال برلماني حول معاناة الطلاب المرضى ومخاطر العدوى داخل المدارس

بالصور

بفستان من الدنيم.. هايدي كرم تتألق بإطلالة صيفية تخطف الأنظار

هايدي كرم
هايدي كرم
هايدي كرم

دراسة تحذر الرجال.. ساعات العمل الطويلة تزيد خطر إصابتك بهذه المشكلة

علاقة التوتر بضعف القدرة الجنسية
علاقة التوتر بضعف القدرة الجنسية
علاقة التوتر بضعف القدرة الجنسية

احذروا الساعات المقبلة.. أعراض ضربة الشمس والإجهاد الحراري

اعراض ضربة الشمس
اعراض ضربة الشمس
اعراض ضربة الشمس

أزمة صحية مفاجئة تصيب سامح حسين.. خضع لجراحة ويتلقى الرعاية بالعناية المركزة

سامح حسين
سامح حسين
سامح حسين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد