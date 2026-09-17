أنت بتهدم كيان.. طلعت يوسف: الأهلي لن يكرر أخطاء الموسم الماضي وعموتة ليس ساندوتش

أكد طلعت يوسف، المدير الفني الأسبق لنادي الاتحاد السكندري، أن المطالبة برحيل المدير الفني للنادي الأهلي في الوقت الحالي أمر غير منطقي، مشددًا على أن النادي لا يتعامل مع تغيير المدربين بهذه الطريقة.

وجاءت تصريحات طلعت يوسف خلال مداخلة تليفزيونية، ردًا على سؤال حول ما إذا كان من المنطقي المطالبة برحيل المدير الفني للأهلي، بدعوى أن الفريق قد يكرر سيناريو الموسم الماضي.

وقال طلعت يوسف: «ده أمر عبثي، إحنا بنتكلم في الكورة، مش هتجيب ساندوتش تاخد منه تدوقه تلاقيه مش عاجبك تقوم ترميه».

وأضاف: «أنت بتهدم، بتهدم كيان. الأهلي مر بالكلام ده السنة اللي فاتت، ما عملش كده غير كام مدرب، تلاتة».

وتابع المدير الفني الأسبق للاتحاد السكندري: «النادي الأهلي ما يعملش كده، ولما أندية في الدوري المصري عملت كده السنة دي، مردودها كان سلبي على الأندية، زي المصري مثلًا».

واختتم طلعت يوسف تصريحاته قائلًا: «معتقدش الأهلي هيعمل كده دلوقت، خصوصًا إن الأهلي كسبان 4 مباريات ومتعادل مباراة واحدة».

ويأتي حديث طلعت يوسف في ظل النقاش الدائر حول مستقبل الجهاز الفني للأهلي، ومدى قدرة الفريق على مواصلة المنافسة خلال الموسم الحالي، خاصة مع تحقيقه 4 انتصارات وتعادلًا في مبارياته الخمس الأولى وفقًا لما أشار إليه في تصريحاته.