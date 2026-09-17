استعدادا لوديتي سوريا وفنزويلا.. الزاكي يعلن قائمة منتخب الأردن

أعلن بادو الزاكي المدير الفني لمنتخب الأردن عن قائمة المنتخب استعدادًا لخوض منافسات فترة التوقف الدولي المقبلة والتي تتضمن مباراتين وديتين أمام سوريا وفنزويلا.



وانضم للقائمة عودة الفاخوري، لاعب بيراميدز بعدما غاب عن مباريات فريقه الأخيرة بسبب الإصابة.

وضمت قائمة منتخب الأردن كلا من :

يزيد أبو ليلى، عبد الله الفاخوري، أليك سمير، أحمد جعيدي، يزن العرب، عبد الله نصيب، محمد أبو النادي، سعد الروسان، هادي الحوراني، مهند أبو طه، إحسان حداد، أحمد عساف، أنس بدوي، نور الروابدة، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، يوسف قشي، عامر جاموس، محمود شوكت، يوسف أبو جلبوش، موسى التعمري، محمود مرضي، تامر بني عودة، أحمد عرسان، علي عزايزة، عودة الفاخوري، محمد أبو زريق، وعلي علوان.