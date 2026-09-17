الأكبر في التاريخ.. المتحدة للرياضة تعلن عن شعار بطولة العالم للأندية لكرة اليد - مصر 2026

تستضيف مصر للمرة الثالثة على التوالي بطولة العالم للأندية لكرة اليد - مصر 2026، في نسختها التاسعة عشرة، والتي تستضيفها العاصمة الجديدة على صالة نادي النادي، خلال الفترة من 24 سبتمبر الجاري وحتى 1 أكتوبر المقبل، بتنظيم الشركة المتحدة للرياضة.

المشاركة الأكبر في تاريخ البطولة

وتشهد هذه النسخة المشاركة الأكبر في تاريخ بطولات العالم للأندية لكرة اليد، بمشاركة 10 أندية يمثلون مختلف قارات العالم، حيث تضم قائمة المشاركين أندية: الأهلي المصري "مستضيف البطولة" - برشلونة الإسباني "حامل اللقب" - برقان الكويتي "ممثل آسيا" - منتدى درب السلطان المغربي "ممثل إفريقيا" - فوكس برلين الألماني "ممثل أوروبا" - بينيروس البرازيلي "ممثل أمريكا الجنوبية والوسطى" - لوس أنجلوس الأمريكي "ممثل أمريكا الشمالية والكاريبي" - سيدني الأسترالي "ممثل أوقيانوسيا" - فيزبريم المجري "بطاقة دعوة" - الزمالك المصري "بطاقة دعوة".

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة شعار البطولة، استمرارًا للنجاح الذي لاقته في النسختين الماضيتين، ليستمر شعار البطولة "مصر تستقبل العالم.. من القارات للعاصمة الجديدة".

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للأندية لكرة اليد - مصر - 2026، اختيار عمرو صلاح رئيسا للجنة المنظمة للبطولة.



وقررت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للأندية لكرة اليد 2026، تعيين ياسر الرملي مديرا للبطولة، في إطار الاستعدادات الخاصة بتنظيم الحدث العالمي في مصر.

وأسفرت قرعة بطولة العالم للأندية لكرة اليد - مصر 2026، عن تواجد الأهلي في المجموعة الثانية، حيث تأهل الفريق مباشرة الى دور المجموعات بصفته ممثل الدولة المستضيفة.

ويبدأ الأهلي مبارياته يوم 25 سبتمبر أمام الفائز من مباراة فيزبريم المجري وجامعة سيدني الأسترالي، قبل أن يلتقي برقان الكويتي يوم 27 سبتمبر، ثم فوكس برلين الألماني يوم 29 سبتمبر.

وضمت المجموعة الثانية: فوكس برلين الألماني، والأهلي، وبرقان الكويتي، والفائز من مواجهة فيزبريم المجري وجامعة سيدني الأسترالي.

يخوض الزمالك الدور التمهيدي لبطولة العالم للأندية لكرة اليد، حيث يلتقي لوس أنجلوس الأمريكي يوم 24 سبتمبر، على أن يتأهل الفائز إلى دور المجموعات.

وضمت المجموعة الأولى: برشلونة الإسباني، ومنتدى درب السلطان المغربي، وبينيروس البرازيلي، والفائز من مواجهة الزمالك ولوس أنجلوس الأمريكي.

يشهد الدور التمهيدي مواجهتين، حيث يلتقي الزمالك مع لوس أنجلوس الأمريكي، بينما يواجه فيزبريم المجري فريق جامعة سيدني الأسترالي، على أن يتأهل الفائزان إلى دور المجموعات.

ولن تغادر الفرق الخاسرة في الدور التمهيدي المنافسات، حيث تخوض مباريات تحديد المركزين التاسع والعاشر.

وعقب انتهاء منافسات دور المجموعات، تقام مباريات تحديد المراكز بنظام خروج المغلوب، حيث يتنافس متصدرا المجموعتين على لقب بطولة العالم للأندية لكرة اليد، بينما يلعب صاحبا المركز الثاني على الميدالية البرونزية، ويتنافس صاحبا المركز الثالث على المركزين الخامس والسادس، فيما يخوض صاحبا المركز الرابع مواجهتي تحديد المركزين السابع والثامن.

وأعلنت المتحدة للرياضة عن إذاعة مباريات البطولة حصريا عبر شبكة ON Sport، وكذلك تطبيق ON Sport.

وتُنظم الشركة المتحدة للرياضة بطولة العالم للأندية لكرة اليد بالشراكة مع الاتحادين الدولي والمصري لكرة اليد.