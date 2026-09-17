مجلس وزراء الداخلية العرب يدين استهداف الحوثي لمكة المكرمة

تلقت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب باستنكار شديد، أنباء إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة باتجاه مدينة مكة المكرمة أمس الأربعاء، تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراضها وتدميرها قبل دخولها المجال الجوي المحظور للعاصمة المقدسة.

وعبرت الأمانة العامة عن إدانتها الصارمة وشجبها المطلق لهذه الاعتداء الإرهابي الجبان الذي يمثل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي وخرقا سافرا لحرمة البيت الحرام وقدسية الأماكن المقدسة، واستفزازا لمشاعر المسلمين كافة، فإنها تؤكد تضامنها التام ووقوفها الكامل إلى جانب المملكة العربية السعودية في الاجراءات التي تتخذها.



