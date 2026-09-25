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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استعدادا لموسم الخريف.. رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بدمياط الجديدة

دمياط الجديدة
دمياط الجديدة
زينب الزغبي

وجه المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، برفع درجة الإستعداد والإستنفار التام بكافة قطاعات الجهاز، وتحديث خطط الطوارئ لمواجهة أخطار سقوط الأمطار والسيول خلال موسم الخريف وشتاء العام الحالي.

الاستعداد للخريف

​تأتي تلك الخطوة فى ضوء التكليفات الصادرة من المهندسة راندة المنشاوي وزيرالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن الإستعداد المبكر لمواجهة الظروف الطارئة الناجمة عن التغيرات المناخية وسقوط الأمطار متفاوته الشدة على مستوى الجمهورية.


التنسيق بين الجهات 

​أكد رئيس الجهاز، على ضرورة التنسيق الكامل والشامل مع جميع الجهات المعنية داخل وخارج المدينة، مشدداً على إتخاذ مجموعة من الإجراءات الإستباقية للحد من الآثار السلبية لأي كوارث طبيعية، والتي شملت ​إعلان الإستنفار، رفع درجة الإستعداد بالمواقع وإعلان حالة الطوارئ لكافة فرق التشغيل والصيانة والعمالة، توزيع نقاط تمركز المعدات وفرق الصيانة بالقرب من الطرق الحيوية والرئيسية لضمان السرعة والإستجابة الفورية،​ مراجعة كفاءة وجاهزية المعدات الخاصة بمواجهة الأمطار الغزيرة، وتفعيل خطط الإستدعاء العاجل للأفراد والعاملين المخصصين للطوارئ.

​وفي إطار صيانة البنية التحتية، وجه رئيس الجهاز بالتفتيش والمرور الدوري على محطات الرفع والمعالجة للوقوف على كفاءة عمل جميع المعدات، مع تأمين مصادر الكهرباء وتغذيتها من مصدرين مختلفين لضمان استمرارية التشغيل دون إنقطاع أثناء الأزمات.

​تضمنت التوجيهات أيضاً تكثيف أعمال تطهير بالوعات الأمطار وشبكات الصرف الصحي بكافة أحياء المدينة،الإسراع في إنهاء الإجراءات الخاصة بطرح وتنفيذ المشروعات التي ترفع من قدرة المنظومة على إستيعاب الموجات، إتاحة الإستعانة بمعدات وأجهزة المدن وشركات التشغيل والصيانة المجاورة وفقاً للإحتياجات والظروف الإستثنائية.

​إختتم رئيس الجهاز إجراءاته بالتأكيد على المتابعة المستمرة لكافة البيانات والتحذيرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أولاً بأول، وإتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية، مع إعداد وعرض تقارير تقييمية تتضمن التدابير المتخذة ، حفاظاً على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة بالمدينة.

دمياط دمياط الجديده الشوارع الخريف

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