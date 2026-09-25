أسعار الغاز في أوروبا تتراجع 3.2% بفعل جني الأرباح

تراجعت عقود الغاز الطبيعي بالجملة في اوروبا وبريطانيا يوم الجمعة بنسبة 3.2 في المئة لكل منهما، مع قيام مكاتب التداول بجني الارباح وظهور مؤشرات على ان ناقلات الغاز المسال بدأت تتكيف مع التوترات في الشرق الاوسط عبر تأمين مسارات بحرية بديلة.

وانخفض عقد TTF الهولندي القياسي وعقد NBP البريطاني بالنسبة نفسها، ما يضعهما على مسار تسجيل خسارة اسبوعية تتجاوز 8 في المئة، وهي الأكبر منذ منتصف يونيو. وفق منصة "انفستنج" الإقتصادية.

ويعكس هذا التراجع الأسبوعي عملية تفكيك واسعة لعلاوة المخاطر الجيوسياسية التي دفعت الأسعار إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر خلال سبتمبر.

وقال مشاركون في السوق إن ناقلات الغاز المسال وشركات الشحن التجاري تعيد رسم مساراتها حول شبه الجزيرة العربية؛ ما يخفف المخاوف من توقف طويل في الإمدادات الفعلية.

وبعد أسابيع من التقلبات الحادة التي أثارتها المواجهات بين واشنطن وطهران خلال اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة؛ استغلت الصناديق حالة الاستقرار المؤقت لجني الأرباح قبل عطلة نهاية الاسبوع.

ورغم غياب اختراق رسمي في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وايران، فقد قام السوق بتسعير مرحلة هدوء نسبي في التصعيد العسكري؛ ما خفض علاوة المخاطر المرتبطة بالبنية التحتية للطاقة في الخليج.