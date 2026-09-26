آخر تطورات أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه

شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك، لتواصل الأسواق متابعة حركة سعر الصرف، وفي مقدمتها الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني، إلى جانب أبرز العملات العربية.

واستعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، السبت 26 سبتمبر 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 51.83 جنيه

سعر الشراء: 51.73 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 59.08 جنيه

سعر الشراء: 58.78 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 68.70 جنيه

سعر الشراء: 68.36 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.80 جنيه

سعر الشراء: 13.77 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.11 جنيه

سعر الشراء: 14.08 جنيه