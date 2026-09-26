قنصل السعودية بالسويس: مصر والمملكة رمانة الميزان في الوطن العربي

أكد القنصل السعودي في مدينة السويس، مرزوق بن سعد النفيعي، عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع مصر والمملكة العربية السعودية، معربًا عن تمنياته باستمرار روابط الأخوة والصداقة بين البلدين الشقيقين.

وقال القنصل السعودي - في تصريح خاص لقناة النيل للأخبار - " نتمنى أن تستمر علاقات الأخوة والصداقة بين مصر والسعودية، البلدين العريقين الشقيقين، ورمانة الميزان في الوطن العربي ".

وهنأ النفيعي القيادة والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، مقدما أسمى التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، كما نقل تهانيه للشعب السعودي، معربًا في الوقت ذاته عن تقديره للشعب المصري، الذي وصفه بالعزيز والكريم.

وكانت القنصلية السعودية بمدينة السويس قد احتفلت في وقت سابق باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، تحت شعار "عزنا بطبعنا"، الذي يجسد ما تتميز به الهوية السعودية من قيم الأصالة والكرم والشجاعة والشهامة.



