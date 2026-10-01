كان عندك كام سنة وخاين.. شيرين عبد الوهاب تطرح أغنيتين جديدتين اليوم

تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب لطرح أحدث أعمالها الغنائية، من خلال أغنيتين جديدتين تحملان اسم «كان عندك كام سنة» و«خاين»، وذلك اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكشفت شيرين عبد الوهاب عن موعد إطلاق الأغنيتين عبر حسابها الرسمي على موقع «فيس بوك»، حيث نشرت رسالة قصيرة أعلنت خلالها طرح «كان عندك كام سنة» و«خاين» اليوم في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، وسط ترقب جمهورها لأحدث أعمالها الفنية.

أغاني شيرين عبد الوهاب

من جهة أخرى، تمكنت أغنية تباعًا تباعًا ، للفنانة شيرين عبد الوهاب ، من تحقيق نسب المشاهدة عالية عبر موقع توتيوب .

وحققت الأغنية نسب استماع وصلت لـ 56 مليون، وذلك عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة.

وتحمل أغنية «تباعًا تباعًا» توقيع الشاعر والملحن عزيز الشافعي، فيما تولى توما مهمة التوزيع الموسيقي والميكس والماستر، بينما قدم أحمد حسين عزف الجيتار والبزق.

وجاء في كلمات الأغنية: «هقولك تباعًا تباعًا.. إيه أسباب غرامي بجمالك وحبي الشديد، وليه اندفعت اندفاعًا وليه انقطعت انقطاعًا عن الدنيا وإنت بعيد، هخلص كلام الأغاني وألحن كلامي الجديد، نقضي الليالي استماعًا وأسهر وأقولك بحبك وعُمري ما أقولك وداعًا».

أغنية بحرية

طرح المطرب محمد حماقي أغنية ديو تجمعه بالفنانة شيرين عبد الوهاب بعنوان "بَحريَّه" ثاني أغنيات ألبومه “سمّعوني”.

الأغنية تم طرحها علي موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقي المختلفة وهى كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما.