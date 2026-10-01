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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

«Toy Story 5» يحقق إيرادات تتجاوز 1.1 مليار دولار ويواصل نجاح السلسلة

فيلم toy story 5
فيلم toy story 5
تقى الجيزاوي

حقق فيلم الرسوم المتحركة «Toy Story 5» إيرادات بلغت مليارًا و147 مليونًا و459 ألف دولار، منذ طرحه في دور العرض يوم 19 يونيو الماضي. 

وحققت إيرادات الفيلم بين 480 مليونًا و288 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و667 مليونًا و171 ألف دولار في الأسواق العالمية، فيما تبلغ مدة عرضه ساعة و42 دقيقة، وهو من إنتاج شركة ديزني. 

فيلم toy story 5

كما نال الفيلم تقييمات إيجابية من الجمهور، الذين أشادوا بتطور الشخصيات، والرسوم المتحركة، والقصة التي تتناول تأثير التكنولوجيا على الأطفال وأهمية الخيال واللعب، وهو ما ساهم في استمرار الزخم الجماهيري للفيلم منذ طرحه في دور العرض، كما نال تقييم A  من جمهور CinemaScore، في مؤشر على الاستقبال الإيجابي للفيلم من النقاد والمشاهدين على حد سواء.

• ديفيد روني  (The Hollywood Reporter) أشاد بالرسالة الإنسانية للفيلم، معتبرًا أنه يقدم معالجة مؤثرة لقضية تأثير التكنولوجيا على الأطفال، مع الحفاظ على الدفء والعاطفة اللذين اشتهرت بهما سلسلة Toy Story، كما خص بالثناء شخصية جيسي ودورها المحوري في الأحداث.

• أوين جليبرمان  (Variety) وصف الفيلم بأنه عمل يجمع بين الحنين إلى السلسلة والنظرة المعاصرة، مؤكدًا أن الفيلم ينجح في تقديم تأمل مؤثر حول التغيير، والفقد، وأهمية العلاقات الإنسانية، حتى وإن لم يكن الأقوى في تاريخ السلسلة.

• كلينت جيج  (IGN) رأى أن الفيلم يقدم مغامرة ممتعة ورسالة معاصرة، لكنه يفضل اتباع نهج آمن بدلًا من المخاطرة بأفكار جديدة، وهو ما يجعله أقل جرأة من بعض الأجزاء السابقة.

• روبرت دانيلز  (RogerEbert.com) أكد أن الفيلم يضم لحظات عاطفية قوية تعيد إلى الأذهان أفضل ما قدمته السلسلة

• نيك شاجر  (The Daily Beast) وصف الفيلم بأنه "ساحر"، مشيرًا إلى أن قوة الشخصيات ورسائله الإنسانية تجعل من السهل الاستمتاع به رغم كونه جزءًا جديدًا من سلسلة كان كثيرون يعتقدون أنها انتهت.

• نيكولاس باربر(BBC Culture)  أشاد بتناول الفيلم لقضية اعتماد الأطفال المتزايد على الشاشات والأجهزة الذكية، معتبرًا أن الموضوع شديد الصلة بالواقع.

وبشكل عام، اتفق معظم النقاد على أن «Toy Story 5»  قد لا يتفوق على أفضل أجزاء السلسلة، لكنه ينجح في تقديم قصة مؤثرة بصريًا وعاطفيًا، مع رسالة معاصرة حول تأثير التكنولوجيا على الطفولة، مع الحفاظ على سحر الشخصيات التي أحبها الجمهور على مدار ثلاثة عقود، الفيلم بطولة توم هانكس بدور وودي، تيم ألين بدور باز لايت يير، جوان كوزاك بدور جيسي، بليك كلارك بدور سلينكي دوج، توني هيل بدور فوركي، والاس شون بدور ريكس، جون راتزنبرجر بدور هام، بالإضافة إلى أعضاء جدد مثل سكارليت سبيرز بدور بوني وجريتا لي بدور ليلي باد، وبعد وفاة بعض الأصوات الأصلية مثل دون ريكلز وإستيل هاريس، تم الاستعانة بممثلين جدد لأداء أدوار السيد والسيدة بطاطس، ويُخرج الفيلم أندرو ستانتون، بمشاركة ماكينا هاريس، ويؤدي الأصوات كل من تيم ألين، وبليك كلارك، وأني بوتس، الفيلم من إنتاج شركتي Pixar Animation Studios  وWalt Disney Pictures  وتوزيع United Motion pictures. 

قصة فيلم toy story 5

و تدور قصة الفيلم حول محاولة الشخصيات الكلاسيكية التأقلم مع التغيرات التي طرأت على عالم الطفولة، حيث تصبح التكنولوجيا تهديدًا مباشرًا لجوهر اللعب القائم على الخيال، حيث يعود الأبطال المحبوبون "باز"، و"وودي"، و"جيسي" في مغامرة جديدة ومليئة بالتحديات، بعد أن يتعرّفوا على اهتمام الأطفال المعاصرين بالإلكترونيات أكثر من الألعاب التقليدية، ويجد الثلاثي أنفسهم في اختبار صعب للحفاظ على مكانة اللعب في عالمٍ باتت تسيطر عليه التكنولوجيا، يسعى الأبطال لإنقاذ قيم الصداقة والمرح في مواجهة عالم رقمي لا يرحم.

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