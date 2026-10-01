فلوريان زيلر يكشف أزمات العلاقات مع BUNKER في مهرجان زيورخ

يشارك فيلم BUNKER للمخرج والكاتب الفرنسي فلوريان زيلر خلال شهر أكتوبر الجاري في 7 مهرجانات مابين أمريكا وبريطانيا وصربيا، وشارك مؤخرا في فعاليات الدورة الـ22 من مهرجان زيورخ السينمائي، ضمن قسم Gala Premieres، في عرض أقيم داخل Kongresshaus، بحضور مخرج الفيلم، الذي كتب السيناريو وشارك كذلك في إنتاج العمل، ويأتي عرض زيورخ بعد مشاركة الفيلم في المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا، ثم عرضه في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي.

ويرى زيلر أن فكرة الفيلم بدأت من مفارقة أثارت فضوله بعد قراءته عن ملياردير تكنولوجي يبني ملجأً خاصًا في هاواي. فالشخص الذي صنع ثروته من خلال ربط الناس ببعضهم كان، في الوقت نفسه، يستعد لعزل نفسه عن العالم، ومن هذه المفارقة انطلق الفيلم لطرح أسئلة حول الخوف من المستقبل، وعدم المساواة، والامتياز، والفردانية.

أما اختيار بارديم وكروز، فكان بالنسبة إلى زيلر أكثر من مجرد اختيار لبطلي الفيلم؛ إذ كتب العمل وهما في ذهنه منذ البداية، وأوضح أن وجود زوجين حقيقيين أمام الكاميرا أتاح له استكشاف منطقة رمادية بين الواقع والتمثيل، معتبرًا أن ذلك يمكن أن يضيف مستوى خاصًا من الصدق إلى قصة العلاقة الزوجية.

ويقول زيلر إن اهتمامه لم يكن منصبًا على فكرة الملجأ باعتباره مكانًا يحمي الشخصيات من نهاية العالم فحسب، وإنما على «العالم الداخلي» الذي يكشفه هذا الملجأ. فمع امتلاك البعض القدرة المالية على شراء الأمان، يصبح السؤال الأخلاقي أكثر تعقيدًا: ماذا يحدث للقيم التي يؤمن بها الإنسان عندما تصبح سلامته الشخصية مهددة؟، وفي هذا السياق، تتحول أزمة الزوجين في BUNKER إلى امتداد للأزمة الأكبر التي يناقشها الفيلم، فالمشكلة ليست فقط في بناء ملجأ تحت الأرض، وإنما في القرارات التي يتخذها الإنسان عندما يضع المستقبل ومخاوفه ومصلحته الشخصية أمام مبادئه.

ويؤكد حضور زيلر في زيورخ استمرار الجولة الدولية للفيلم، بعد انطلاقه من مهرجان فينيسيا، حيث شارك في المسابقة الرسمية، ثم وصوله إلى جمهور مهرجان تورنتو قبل محطة زيورخ، كما تضم قائمة ضيوف مهرجان زيورخ الرسمية اسم زيلر إلى جانب عدد من أبرز صناع السينما العالميين المشاركين في الدورة الحالية.

ويقدم BUNKER دراما نفسية مشحونة بالتوتر، تدور حول مهندس معماري ناجح، يجسده خافيير بارديم، يتلقى عرضًا مغريًا من ملياردير في مجال التكنولوجيا لتصميم ملجأ فاخر وعالي التحصين، يمكن أن يصبح ملاذًا خاصًا في حال وقوع كارثة عالمية، لكن المشروع، الذي يبدو في البداية فرصة مهنية استثنائية، يتحول تدريجيًا إلى أزمة أخلاقية وشخصية، بعدما تبدأ زوجته، التي تجسدها بينيلوبي كروز، في التساؤل حول القيم التي يؤمن بها زوجها، وما إذا كانت لا تزال تشاركه رؤيته للحياة والمستقبل، ويضم الفيلم إلى جانب بارديم وكروز كلًا من ستيفن جراهام، بول دانو، وباتريك شوارزنيجر، فيما تبلغ مدة الفيلم 126 دقيقة، ويتنقل بين اللغتين الإسبانية والإنجليزية، الفيلم من توزيع يونايتد موشن بيكتشرز.