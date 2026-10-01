قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كهرباء المسجد النبوي.. الإمارات تُدين استهداف الحوثي للمدينة المنورة
إثيوبيا تعلن دبلوماسيا مصريا «شخص غير مرغوب فيه».. وتطالبه بالمغادرة خلال 48 ساعة
طرحتها اليوم.. مدين يكشف تفاصيل تعاونه مع شيرين عبد الوهاب في أغنية «كان عندك كام سنة»
تداعيات حرب الحبوب والغاز.. كيف تؤثر الأزمة الروسية الأوكرانية على مصر والعالم؟
آبل تسد ثغرة خطيرة في آيفون استغلت في هجمات شديدة التطور
قصر الطاهرة.. مقر إدارة معركة تحرير سيناء في أكتوبر 1973
السعودية تكشف تفاصيل الهبوط الاضطراري لطائرة فلاي دبي
باباك أمايان: ترامب لا يرى سببًا لتغيير استراتيجيته تجاه إيران
«صورة أطفال البحيرة توقف اجتماعات روما».. وزير الري يوجه بتحرك عاجل خلال 48 ساعة
أسعار السجائر الآن .. كليوباترا ومارلبورو وميريت (قائمة كاملة)
سعر الدولار اليوم.. ارتفاع جديد في 10 بنوك بنهاية التعاملات
الخمر وارتداء الذهب ونكاح المتعة في بداية الأمر كانوا حلالًا.. أزهري يوضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بنك التنمية الإفريقي يطلق مبادرة لمساعدة دول القارة على إدارة تصنيفاتها الائتمانية

بنك التنمية الإفريقي
بنك التنمية الإفريقي
أ ش أ

أعلن رئيس بنك التنمية الإفريقي سيدي ولد التاه، اليوم الخميس، أن البنك سيطلق مبادرة لمساعدة الدول الإفريقية على الاستعداد بصورة أفضل لعمليات التصنيف الائتماني.

وقال ولد التاه، خلال مؤتمر «إس آند بي» للأسواق الناشئة في لندن، إن «ما تفتقده أفريقيا هو البيانات والبنية التحتية»، مشيراً إلى أن غموض المعلومات في بعض الأسواق يعزز التصورات بشأن ارتفاع المخاطر، وهو ما يؤدي بدوره إلى زيادة تكاليف الاقتراض.

وأضاف أن القادة الأفارقة لطالما أكدوا أن تكاليف التمويل في القارة مرتفعة بصورة غير عادلة، في حين تقول وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى إن تصنيفاتها تستند إلى المنهجية نفسها في مختلف أنحاء العالم.

وأوضح رئيس بنك التنمية الإفريقي أن البنك سيطلق قريباً، عبر مرفق الدعم القانوني الإفريقي، مبادرة لمساعدة الدول على الاستعداد لعمليات التصنيف الائتماني من خلال تحسين جودة البيانات وتعزيز الشفافية.

وأشار إلى أن تحسين التصنيفات الائتمانية يمثل هدفاً مشتركاً لدول القارة، موضحاً أن 3 دول فقط من أصل 54 دولة إفريقية مصنفة حالياً ضمن فئة الدرجة الاستثمارية.

ومن المقرر أن تطلق آلية مراجعة النظراء الإفريقية، المدعومة من الاتحاد الإفريقي، وكالة تصنيف ائتماني على مستوى القارة خلال الشهر الجاري، بهدف المساهمة أيضاً في معالجة ارتفاع تكاليف الاقتراض.

ويقود بنك التنمية الإفريقي كذلك جهوداً على مستوى القارة لتعزيز التمويل المحلي، وقال ولد طاه إن البنك عقد اجتماعات مع مجموعة من الأطراف المعنية، من بينها صناديق التقاعد والبنوك، لتحديد العقبات التي تحول دون تطوير أسواق رأسمال قوية وتعزيز تعبئة الموارد المحلية والعمل على معالجتها.

رئيس بنك التنمية الإفريقي مساعدة الدول الإفريقية لعمليات التصنيف الائتماني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي

تطور خطير.. قوات الحوثي تقصف محطة كهرباء المسجد النبوي في المدينة المنورة

التوقيت الشتوي

الساعة 12 هترجع 11 يوم خميس بالليل.. بدء التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

1000 جنيه خسارة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

1000 جنيه خسارة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

حسام حسن ومحمد صلاح

مفاجأة في قائمة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا.. شوبير يكشف موقف صلاح

استخراج رخصة قيادة

500 جنيه تخفيضًا .. خطوات استخراج رخصة قيادة والمستندات المطلوبة

جانب من الاجتماع اليوم

سجلوا الغياب واهتموا بالتقييمات وطبقوا لائحة الانضباط..تعليمات عاجلة لمديري المدارس اليوم

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط 6 من القائمين على صفحة «متصدقش»

الشفيقتين

حادث مأساوي في بلقاس.. مصرع طفلتين شقيقتين إثر سقوطهما من الطابق التاسع

ترشيحاتنا

مديحة حمدي

مديحة حمدي تكشف كواليس اكتشاف موهبة منى زكي

شيرين عبد الوهاب ومدين

بعد جينيس ريكورد.. مدين يجدد عن تعاونه مع شيرين عبد الوهاب في أغنية كان عندك كام سنة

مايا طلم

مايا طلم تنضم إلى أنطوني هوبكنز وآل باتشينو وجيسيكا ألبا وأندي جارسيا في بطولة الفيلم العالمي Maserati: The Brothers

بالصور

التعرض لتلوث الهواء يهدد صحة العين.. دراسة تكشف علاقته بأمراض خطيرة

تلوث الهواء يسبب ارتفاع خطر الإصابة بالجلوكوما والمياه البيضاء للعين
تلوث الهواء يسبب ارتفاع خطر الإصابة بالجلوكوما والمياه البيضاء للعين
تلوث الهواء يسبب ارتفاع خطر الإصابة بالجلوكوما والمياه البيضاء للعين

نظام غذائي بسيط يخفف أعراض القولون العصبي.. اكتشف علاقته بحمية البحر المتوسط

كيف يمكن لنظام غذائي علاج القولون العصبي؟
كيف يمكن لنظام غذائي علاج القولون العصبي؟
كيف يمكن لنظام غذائي علاج القولون العصبي؟

وزير الدفاع: حريصون على تطوير منظومة إدارة الحرب الكيميائية لتنفيذ كافة المهام المكلفة بها تحت مختلف الظروف.. فيديو وصور

صورة من حضور وزير الدفاع
صورة من حضور وزير الدفاع
صورة من حضور وزير الدفاع

طرق فعالة لعلاج جفاف اليدين.. كيفية ترطيب البشرة والتخلص من التشققات

جفاف اليدين
جفاف اليدين
جفاف اليدين

فيديو

صورة من حضور وزير الدفاع

وزير الدفاع: حريصون على تطوير منظومة إدارة الحرب الكيميائية لتنفيذ كافة المهام المكلفة بها تحت مختلف الظروف.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي لإدارة الحرب الكيميائية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي لإدارة الحرب الكيميائية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد