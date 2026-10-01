قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوزراء: تخصيص 150 فدانًا لـ "قصر العيني" في أكتوبر لا يعني التخلي عن موقعه التاريخي أو الاستغناء عن مؤسساته القائمة
رئيس الوزراء يتابع مستجدات إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني
رئيس البورصة: القيمة السوقية تتجاوز 4.3 تريليون جنيه.. ومتوسط التداول اليومي يصل لـ 10 مليارات
ملكة جمال مصر العالمية تثير الجدل بعد ارتدائها فستان مارلين مونرو | شاهد
الخداع الاستراتيجي.. السلاح الذي استخدمه السادات قبل ساعة الصفر
1000 جنيه خسارة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع
تفجيرات إسرائيلية ضخمة في قرى جنوب لبنان
تفجيرات إسرائيلية ضخمة في قرى جنوب لبنان
موعد مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا وديًا.. والقنوات الناقلة
إيران تستدعي السفير البريطاني بسبب اتهامات قاعدة فيرفورد.. وتطالب لندن بتوضيح رسمي
عراقجي: وقف التحركات الأمريكية السبيل الوحيد لاستعادة الأمن في مضيق هرمز والمنطقة
احتجاجات المدارس تهز فرنسا.. رئيس الوزراء يستدعي الحكومة لاجتماع طارئ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد أنباء حبسه عامين في شيكات بدون رصيد.. أول تعليق من المنتج ريمون رمسيس

ريمون رمسيس
ريمون رمسيس
تقى الجيزاوي

بعد تداول أنباء عن صدور حكم قضائي بحبسه سنتين بسبب شيكات بدون رصيد ، نشر المنتج ريمون رمسيس فيديو عبر حسباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ، نفى خلاله صحة ما تردد بشأن صدور حكم بحبسه، مؤكدًا أنه يواصل عمله بشكل طبيعي ويستعد لعدد من المشروعات الفنية الجديدة.

وظهر ريمون رمسيس في الفيديو من داخل مكتبه ، وقال: «مساء الخير عليكم، أنا في مكتبي بشتغل عادي وبنجهز لحاجة جديدة إن شاء الله تعجبكم، وكله تمام مفيش حاجة».

ويأتي ظهور ريمون رمسيس بالتزامن مع الجدل المثار حول الأنباء المتعلقة بحبسه، إذ أشار من خلال الفيديو إلى استمراره في ممارسة عمله والتحضير لمشروعات فنية جديدة، من بينها فيلم «كاش باك»، الذي يخوض من خلاله تجربة شبابية جديدة.

كما يستعد ايضا لتحضير فيلم عصابة حمادة وتوتو ٢ والمقرر البدء في تصويره خلال الفترة المقبلة والتي تتزامن مع بداية العام الجديد كما يتابع حاليا  تصوير المشاهد المتبقية من فيلم شمس الزناتي بطوله النجم محمد امام  واخراج احمد خالد موسي.

فيلم شمس الزناتي

ويشارك في بطولة الجزء الثاني من فيلم شمس الزناتي كل من محمد إمام، وأحمد خالد صالح، وعمرو عبد الجليل، وخالد أنور، وأسماء جلال، وأحمد عبد الله محمود، ومصطفى غريب، وأحمد عبدالحميد، وآخرين، ومن إخراج عمرو سلامة، وتأليف محمد الدباح.

ريمون رمسيس فيلم عصابة حمادة وتوتو ٢ فيلم شمس الزناتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بالأسماء.. تعيين 685 معاون نيابة عامة من خريجي دفعتي 2021 و2022

رمضان صبحي

مفاجأة مدوية.. ماذا حدث في عينة رمضان صبحي؟.. حيثيات الحكم تكشف التفاصيل

غادة ضحية الاسكندرية

أمها متعرفش إنها اتقـ تلت.. أسرار جديدة في انهاء حياة سيدة الإسكندرية على يد طليقها

أسعار البيض

بعد شهور من التراجع.. قفزة مفاجئة في أسعار البيض وهذا سعر الكرتونة؟

هيئة قضايا الدولة

قرار جمهوري بتعيين 294 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة.. ننشر الأسماء كاملة

حسام حسن ومحمد صلاح

مفاجأة في قائمة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا.. شوبير يكشف موقف صلاح

عداد الكهرباء

حتى لا تدخل شريحة أعلى.. سجل قراءة عدادك واستعلم عن فاتورة الكهرباء

استخراج رخصة قيادة

500 جنيه تخفيضًا .. خطوات استخراج رخصة قيادة والمستندات المطلوبة

ترشيحاتنا

وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي

وزير الخارجية يلتقي أعضاء الدفعة 59 من الملحقين الدبلوماسيين المعينين حديثا

فرنسا

فرنسا تعتزم زيادة موازنة الدفاع إلى 63.4 مليار يورو في 2027 رغم ضغوط المالية العامة

ملفات سرية لـ CIA تكشف خطة أمريكية للسيطرة على العالم عبر التحكم في الطقس

تسميم السماء.. ملفات سرية لـ CIA تكشف خطة أمريكية للسيطرة على العالم عبر التحكم في الطقس

بالصور

ملكة جمال مصر العالمية تثير الجدل بعد ارتدائها فستان مارلين مونرو | شاهد

إيرينا يسري بفستان مارلين مونرو الذهبي
إيرينا يسري بفستان مارلين مونرو الذهبي
إيرينا يسري بفستان مارلين مونرو الذهبي

نشرة المرأة والمنوعات | أفضل طريقة لتنظيم يوم طفلك بين «الهوم ورك» ومذاكرة التقييمات والتمارين .. تحذير للأمهات من أشياء يجب تجنّبها قبل تطعيم الحصبة للأطفال

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

قوات الصاعقة والقوات الخاصة الإيطالية تنفذان التدريب المشترك 4IT-EGY-T-.. صور

قوات الصاعقة والقوات الخاصة الإيطالية تنفذان التدريب المشترك (4IT-EGY-T-)
قوات الصاعقة والقوات الخاصة الإيطالية تنفذان التدريب المشترك (4IT-EGY-T-)
قوات الصاعقة والقوات الخاصة الإيطالية تنفذان التدريب المشترك (4IT-EGY-T-)

تطوير الأداء ودعم الأبطال.. البحوث الطبية للقوات المسلحة يستقبل وزير الرياضة

مركز البحوث الطبية والطب التجديدي للقوات المسلحة يستقبل وزير الشباب والرياضة
مركز البحوث الطبية والطب التجديدي للقوات المسلحة يستقبل وزير الشباب والرياضة
مركز البحوث الطبية والطب التجديدي للقوات المسلحة يستقبل وزير الشباب والرياضة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد