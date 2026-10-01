بعد أنباء حبسه عامين في شيكات بدون رصيد.. أول تعليق من المنتج ريمون رمسيس

بعد تداول أنباء عن صدور حكم قضائي بحبسه سنتين بسبب شيكات بدون رصيد ، نشر المنتج ريمون رمسيس فيديو عبر حسباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ، نفى خلاله صحة ما تردد بشأن صدور حكم بحبسه، مؤكدًا أنه يواصل عمله بشكل طبيعي ويستعد لعدد من المشروعات الفنية الجديدة.

وظهر ريمون رمسيس في الفيديو من داخل مكتبه ، وقال: «مساء الخير عليكم، أنا في مكتبي بشتغل عادي وبنجهز لحاجة جديدة إن شاء الله تعجبكم، وكله تمام مفيش حاجة».

ويأتي ظهور ريمون رمسيس بالتزامن مع الجدل المثار حول الأنباء المتعلقة بحبسه، إذ أشار من خلال الفيديو إلى استمراره في ممارسة عمله والتحضير لمشروعات فنية جديدة، من بينها فيلم «كاش باك»، الذي يخوض من خلاله تجربة شبابية جديدة.

كما يستعد ايضا لتحضير فيلم عصابة حمادة وتوتو ٢ والمقرر البدء في تصويره خلال الفترة المقبلة والتي تتزامن مع بداية العام الجديد كما يتابع حاليا تصوير المشاهد المتبقية من فيلم شمس الزناتي بطوله النجم محمد امام واخراج احمد خالد موسي.

فيلم شمس الزناتي

ويشارك في بطولة الجزء الثاني من فيلم شمس الزناتي كل من محمد إمام، وأحمد خالد صالح، وعمرو عبد الجليل، وخالد أنور، وأسماء جلال، وأحمد عبد الله محمود، ومصطفى غريب، وأحمد عبدالحميد، وآخرين، ومن إخراج عمرو سلامة، وتأليف محمد الدباح.