مفاجأة من فيفا بشأن نجم الأرجنتين بعد نهائي كأس العالم

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن حصول لاعب منتخب الأرجنتين لياندرو باريديس على بطاقة حمراء عقب نهاية نهائي كأس العالم 2026 أمام منتخب إسبانيا.

وأقيمت المباراة النهائية على ملعب "ميتلايف"، حيث نجح المنتخب الإسباني في التتويج باللقب بعد فوزه بهدف دون رد على منتخب الأرجنتين.

وعقب صافرة النهاية، شهدت المباراة مشادات بين عدد من لاعبي المنتخبين، كان أبرزها الواقعة التي جمعت لياندرو باريديس ولاعب إسبانيا إريك جارسيا، وهو ما تزامن مع ظهور بطاقة حمراء باسم لاعب الأرجنتين عبر نظام تتبع المباريات التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم.

إلا أن فيفا أوضح، في تصريحات نقلتها شبكة "بي بي سي"، أن ظهور البطاقة الحمراء جاء نتيجة خطأ في نظام معلومات المعلقين، مؤكدًا أنه لم يتم إشهار أي بطاقة حمراء بحق باريديس، كما لم يُتخذ أي إجراء تأديبي ضده خلال المباراة.

وأضاف الاتحاد الدولي أنه تم حذف البطاقة الحمراء من النظام بعد وقت قصير من ظهورها، عقب التأكد من وجود خطأ تقني في تسجيل البيانات.

ورغم نفي تعرض باريديس للطرد، فإن فيفا لا يزال يحقق في الأحداث التي أعقبت المباراة، بعد المشادات التي وقعت بين لاعبي المنتخبين عقب صافرة النهاية، وسط تقارير تشير إلى احتمالية فرض عقوبات تأديبية خلال الفترة المقبلة.