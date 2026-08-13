إنفاق إضافي بـ 4.6 مليار دولار.. ارتفاع فواتير المياه في المملكة المتحدة

وافقت الهيئة التنظيمية لخدمات المياه في المملكة المتحدة (Ofwat) بشكل مبدئي على السماح لشركات المياه بإنفاق إضافي يصل إلى 3.4 مليار جنيه إسترليني (نحو 4.6 مليار دولار أمريكي)، مما سيعني زيادة جديدة في فواتير المستهلكين خلال السنوات القادمة.

وتأتي هذه الأموال الإضافية يميناً فوق برنامج الاستثمار الضخم البالغ 104 مليارات جنيه إسترليني والمقرر للفترة بين 2025 و2030.

و تهدف الاستثمارات الإضافية إلى توسيع شبكات المياه لدعم مشاريع البناء الجديدة، وتلبية احتياجات مراكز البيانات المستهلكة للطاقة بكثافة.

يضاف الى ذلك حماية جودة مياه الشرب وتخليصها من المواد الكيميائية الضارة المعروفة بـ "الملوثات الأبدية" (PFAS).

و سُمح لـ 5 شركات من أصل 13 رفع فواتير عملائها قبل عام 2030 لتمويل هذه المشاريع، وتتصدرها شركة "ساوثرن ووتر" (Southern Water) بزيادة متوقعة تصل إلى نحو 80 جنيهاً إسترلينياً للفاتورة، تليها شركات مثل "ثيمز ووتر" و"سيفيرن ترينت".

أثار القرار انتقادات واسعة من منظمات حماية المستهلك، لا سيما أن فواتير المياه كانت تتجه بالفعل للارتفاع بنسبة تتجاوز 36% في المتوسط خلال النصف الثاني من هذا العقد، مما يضاعف الأعباء المالية على الأسرة البريطانية.

من جانبها، أكدت هيئة (Ofwat) أن هذه النفقات ستخضع لرقابة صارمة، مشددة على أن الأموال ستُسترد وتُعاد للعملاء تلقائياً في حال فشل الشركات في تنفيذ المشاريع المحددة.