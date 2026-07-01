الاستثمار الأوروبي يضخ 365 مليون يورو بقطاع النقل في المغرب

أعلن بنك الاستثمار الأوروبي، بصفته الذراع التمويلية للاتحاد الأوروبي، عن استثمارات بقيمة 365 مليون يورو في قطاع النقل بالمغرب.

وتعزز هذه العمليات مرونة وأمان شبكة الطرق السريعة ونظام السكك الحديدية الوطني في المغرب، حيث يستفيد مشروع السكك الحديدية أيضًا من منحة قدرها 15 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم تدابير محددة لتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ.

وتساهم هذه الاستثمارات في تحسين حركة النقل، وتعزيز مرونة البنية التحتية، وتحقيق امتيازات ملموسة للمواطنين والشركات، كما ستسهم في تعزيز التكامل الإقليمي وتعميق الروابط الاقتصادية بين أوروبا وأفريقيا.

ويستند هذا إلى الدعم المتواصل الذي يقدمه بنك الاستثمار الأوروبي للمغرب، بما في ذلك الإعلان الأخير عن شريحة ثانية بقيمة 500 مليون يورو لإعادة الإعمار بعد الزلزال، مع التركيز على تعزيز القدرة على الصمود، والمساواة بين الجنسين، والأثر الاجتماعي في المناطق المتضررة من زلزال عام 2023.

ويعمل بنك الاستثمار الأوروبي أيضًا على تعزيز شراكته مع صندوق محمد السادس للاستثمار، الصندوق السيادي الرائد في المغرب، للمساعدة في حشد رؤوس الأموال الخاصة للشركات والبنية التحتية ورأس المال الاستثماري.

جاء ذلك خلال زيارة رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي ناديا كالفينيو إلى المغرب لتأكيد الشراكة الراسخة بين البنك والمملكة، وتعزيز الدعم للأولويات المشتركة في البنية التحتية المستدامة، والعمل المناخي، والمرونة، في ظل زخم متجدد في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

وقالت كالفينو: "المغرب شريك استراتيجي طويل الأمد لبنك الاستثمار الأوروبي"؛ بصفتنا المحرك الاستثماري للاتحاد الأوروبي، ندخل مرحلة جديدة في شراكتنا، ما يعكس الزخم المتجدد في العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب".

وقال دانييلي دوتو، القائم بالأعمال بالإنابة لوفد الاتحاد الأوروبي لدى المغرب: "تربط الاتحاد الأوروبي والمغرب شراكة قوية وموثوقة.. يعمل الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي معًا جنبًا إلى جنب، موفرين الاستثمارات والدعم الفني لتطوير بنية تحتية مرنة ودعم التنمية الاقتصادية في المغرب".

وعلى مدى ما يقرب من 50 عامًا، كان بنك الاستثمار الأوروبي شريكًا رئيسيًا للمغرب، ويؤدي دورًا محوريًا كمحرك استثماري للاتحاد الأوروبي، مساهمًا في التنمية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي والعمل المناخي.

ويعمل البنك بتنسيق وثيق مع السلطات المغربية وفريق أوروبا والشركاء الدوليين لضمان أن يحقق تمويله أثرًا ملموسًا ودائمًا.