الهلال يدرس التضحية بياسين بونو.. قرار مفاجئ لتوفير مكان لأجنبي جديد

كشفت تقارير صحفية أن نادي الهلال السعودي يدرس إجراء تعديل على قائمته المحلية خلال الفترة المقبلة، من خلال رفع اسم المغربي ياسين بونو من القائمة المحلية، مع قيد الحارس محمد العويس بدلًا منه.

ووفقًا للتقارير، يهدف الهلال من هذه الخطوة إلى توفير مقعد للاعب أجنبي جديد ضمن قائمة الفريق المحلية، في ظل رغبة الإدارة في تدعيم الصفوف بعنصر أجنبي إضافي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأوضحت التقارير أن الخطة المقترحة تقضي باستمرار قيد ياسين بونو في القائمة الآسيوية فقط، ليكون متاحًا للمشاركة في البطولات القارية، بينما يتولى محمد العويس حراسة مرمى الفريق في المنافسات المحلية.

ويأتي هذا التحرك ضمن استراتيجية الهلال لإعادة ترتيب قائمة اللاعبين الأجانب، خاصة مع سعي النادي لتعزيز صفوفه استعدادًا للموسم الجديد والمنافسات المقبلة.