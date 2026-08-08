مقتـل 2 من المدنيين في هجمات أوكرانية على بيلجورود جنوب غرب روسيا

أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة بيلجورود الروسية، ألكسندر شوفاييف، مقتل مدني في هجوم شنّته القوات الأوكرانية على منطقة جرايفورون في المقاطعة الواقعة جنوب غرب روسيا، فيما توفي آخر في المستشفى متأثرا بجروح أصيب بها في هجوم سابق.

وكتب شوفاييف - على قناته في منصة "ماكس" الروسية للتواصل الاجتماعي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم السبت -: "قُتل مدني في هجوم إرهابي متعمد نفذه مسلحون من كييف في منطقة جرايفورون".

وأضاف "إضافة إلى ذلك، توفي في المستشفى رجل كان قد أصيب بجروح خطيرة جراء هجوم بطائرة مسيّرة في مقاطعة بيلجورود في 3 أغسطس".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن تصدي وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، 397 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية متفرقة، خلال الليلة الماضية.