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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 6 أغسطس 2026.. الدولار عند 49.87 جنيه والريال السعودي مستقر

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم الخميس 6 أغسطس 2026، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، وذلك بعد التراجع الذي سجله الدولار الأمريكي خلال الأيام الماضية، فيما واصلت العملات العربية والأجنبية تحركاتها المتباينة وسط متابعة الأسواق لتطورات سوق الصرف.

وسجل الدولار الأمريكي 49.77 جنيه للشراء و49.87 جنيه للبيع، بينما حافظ الريال السعودي على مستوياته الأخيرة دون تغيرات ملحوظة.
 

أسعار العملات العربية اليوم
 

سجلت العملات العربية أمام الجنيه المصري المستويات التالية:
الدينار الكويتي: 157.42 جنيه للشراء و162.42 جنيه للبيع.
الريال السعودي: 13.22 جنيه للشراء و13.28 جنيه للبيع.
الدرهم الإماراتي: 13.54 جنيه للشراء و13.58 جنيه للبيع.
الدينار البحريني: 129.93 جنيه للشراء و132.26 جنيه للبيع.
الريال العماني: 127.34 جنيه للشراء و129.53 جنيه للبيع.
الريال القطري: 12.63 جنيه للشراء و13.68 جنيه للبيع.
الدينار الأردني: 69.39 جنيه للشراء و70.44 جنيه للبيع.
 

أسعار العملات الأجنبية في البنوك
 

سجلت أبرز العملات الأجنبية خلال تعاملات اليوم:
الدولار الأمريكي: 49.77 جنيه للشراء و49.87 جنيه للبيع.
اليورو: 57.37 جنيه للشراء و57.61 جنيه للبيع.
الجنيه الإسترليني: 66.92 جنيه للشراء و67.22 جنيه للبيع.
الدولار الكندي: 35.35 جنيه للشراء و35.48 جنيه للبيع.
الفرنك السويسري: 61.44 جنيه للشراء و61.76 جنيه للبيع.
الين الياباني (100 ين): 31.53 جنيه للشراء و31.70 جنيه للبيع.
الدولار الأسترالي: 35.04 جنيه للشراء و35.19 جنيه للبيع.
اليوان الصيني: 7.37 جنيه للشراء و7.39 جنيه للبيع.
 

الدولار يواصل جذب اهتمام الأسواق
 

يواصل الدولار الأمريكي تصدر اهتمام المتعاملين في سوق الصرف، بعد موجة التراجع الأخيرة أمام الجنيه المصري، في وقت استقرت فيه بعض العملات العربية، بينما سجلت عملات أجنبية أخرى تحركات محدودة، وسط ترقب المستثمرين والمستوردين لأي مستجدات قد تؤثر على أسعار الصرف خلال الفترة المقبلة.

اسعار العملات الأجنبية اسعار العملات العربية اليورو

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