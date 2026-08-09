تحركات جديدة في سعر الريال السعودي بالبنوك ختام الأحد

شهدت أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في التعاملات اليوم الأحد 9 أغسطس 2026، تحركات طفيفة واستقراراً نسبياً في معظم القطاعات المصرفية ووفقاً لآخر تحديثات البنوك العاملة بالسوق المصرفي المصري.

وسجل متوسط سعر صرف الريال نحو 13.24 جنيه للشراء.

ويرصد موقع “صدى البلد” أسعار صرف الريال السعودي نهاية تعاملات اليوم الأحد 9 أغسطس 2026.



سعر الريال السعودي في البنك المركزي:

استقر سعر الصرف الرسمى الصادر عن البنك المركزي المصري (CBE) عند 13.26 جنيه للشراء و13.30 جنيه للبيع.

أما في أكبر بنكين حكوميين في مصر الأهلي ومصر، فقد سجل الريال السعودي 13.23 جنيه للشراء و13.29 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي في البنوك اليوم:

سجل سعر الريال في البنك التجاري الدولي (CIB) وبنك اتش اس بي سي (HSBC) وبيت التمويل الكويتي نحو 13.26 جنيه للشراء و13.29 جنيه للبيع.



وبلغ السعر في بنك التعمير والإسكان والمصري الخليجي (EG Bank) وبنك نكست نحو 13.25 جنيه للشراء و13.29 جنيه للبيع.

وسجل الريال في بنك فيصل الإسلامي نحو 13.23 جنيه للشراء و13.29 جنيه للبيع.

استقر بنك قناة السويس عند 13.21 جنيه للشراء و13.30 جنيه للبيع.

سجل سعر شراء الريال السعودي في بنك أبوظبي الأول: 13.21 جنيه و 13.29 جنيه للبيع.

ميد بنك (MID Bank): سجل الشراء 13.20 جنيه والبيع 13.31 جنيه.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سجل الشراء 13.15 جنيه والبيع 13.33 جنيه.

بنك التنمية الصناعية: سجل الشراء 13.13 جنيه والبيع 13.37 جنيه.

بنك الكويت الوطني (NBK): سجل الشراء 13.12 جنيه والبيع 13.41 جنيه.

وتداول في بنك الشركة المصرفية (SAIB) عند 13.07 جنيه للشراء و13.30 جنيه للبيع.

وفي المصرف المتحد: سجل الشراء 12.84 جنيه والبيع 13.31 جنيه.



أعلى سعر لشراء الريال وأقل سعر لبيعه اليوم:

أعلى سعر لشراء الريال من المواطنين: تصدر بنك الإمارات دبي الوطني (Emirates NBD) قائمة البنوك التي تقدم أعلى سعر لشراء الريال السعودي بقيمة 13.36 جنيه، يليه البنك الأهلي الكويتي (ABK) بسعر 13.29 جنيه، ثم بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB) بسعر 13.28 جنيه.

أقل سعر لبيع الريال للمواطنين

أقل سعر لبيع الريال للمواطنين: قدمت مجموعة من البنوك أدنى سعر لبيع الريال السعودي عند 13.28 جنيه، وأبرزها: المصرف العربي الدولي (AIB)، بنك البركة، بنك الإسكندرية، وبنك كريدي أجريكول.