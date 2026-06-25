كواليس أزمة فيديو فادي خفاجة.. قرار عاجل من المهن التمثيلية

أثار الفنان فادي خفاجة حالة واسعة من الجدل بعد ظهوره في مقطع فيديو تحدث خلاله عن الأزمة الصحية التي يمر بها والده.

استغاثة بسبب تدهور الحالة الصحية

وأكد خفاجة أن والده يصارع المرض، مشيرًا إلى أنه حاول التواصل مع عدد من الجهات طلبًا للمساعدة، لكنه لم يتلقَّ الاستجابة التي كان يأملها.

شعور بالعجز والمعاناة

وأوضح الفنان أنه يعيش حالة من الحزن والعجز بسبب تدهور الوضع الصحي لوالده وعدم قدرته على توفير الدعم اللازم له في تلك الظروف الصعبة.

انتقادات حادة للنقيب

وخلال حديثه، وجه خفاجة انتقادات حادة إلى نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، مستخدمًا عبارات أثارت ردود فعل واسعة



