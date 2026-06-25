قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جري بالموتوسكيل .. القبض على عامل تحـ.ـرّش بفتاة فى بولاق الدكرور
70 مليار جنيه .. التأمينات تزف بشري سارة بشأن علاوة المعاشات
ختام الأسبوع الثالث من امتحانات الثانوية الأزهرية.. والشيخ أيمن عبد الغني: واصلوا جهدكم
الرئيس السيسي يهنئ أبناء وزارة الخارجية بمناسبة مرور مائتي عام على بداية الدبلوماسية المصرية
بيان رسمي من الاتحاد الإيراني بشان إقامة احتفالية مخالفة
بشرى لأصحاب المخابز.. وزير التموين: مراجعة تكاليف التشغيل بما يراعي المتغيرات الاقتصادية
الرئيس السيسي يهنئ أبناء وزارة الخارجية بمناسبة مرور مائتي عام على بداية الدبلوماسية المصرية
وزير التعليم : الوزارة منفتحة على الشراكات الدولية القائمة على تبادل الخبرات
المالية: 4.7% فائض أولي متوقع خلال العام المالي الجاري و6% من الناتج المحلي
التموين تكشف تفاصيل منظومة الخبز الجديدة
خطة زراعية بريطانية تشجع تقليص إنتاج اللحوم وزراعة البقول لمواجهة تغير المناخ
إيطاليا: لا مواطنين بين ضحايا زلزالي فنزويلا حتى الآن.. والسفارة في كاراكاس تعرضت لأضرار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

التموين تكشف تفاصيل منظومة الخبز الجديدة

الخبز
الخبز
محمد صبيح

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع طارق حسنين رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، وذلك لبحث سبل تطوير منظومة المطاحن، ومتابعة الاستعدادات الخاصة بمنظومة الخصم المباشر بين المخابز والمطاحن والهيئة العامة للسلع التموينية، بما يسهم في تعزيز كفاءة التشغيل والحوكمة داخل منظومة إنتاج الخبز المدعم.

وجاء الاجتماع بحضور السيد مصطفى إسماعيل نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير للمشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة.

وخلال الاجتماع، استعرض الجانبان نتائج التطبيق التجريبي لمنظومة الخصم المباشر بمحافظة بورسعيد، وما حققته من مؤشرات إيجابية على مستوى سرعة الإجراءات وتعزيز الانضباط المالي والتشغيلي بين أطراف المنظومة، إلى جانب مناقشة آليات التنفيذ وخطط المتابعة استعدادًا لتطبيق المنظومة بمختلف المحافظات.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تواصل تنفيذ خطط التطوير والتحديث بمختلف حلقات منظومة الخبز والطحن، بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات وتعزيز الرقابة والحوكمة، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الوزير أن الوزارة تستعد لتطبيق منظومة الخصم المباشر بين المخابز والمطاحن خلال الفترة المقبلة، بعد نجاح التجربة بمحافظة بورسعيد، مؤكدًا أن المنظومة تستهدف تنظيم وتسوية التعاملات المالية والتشغيلية بين أطراف المنظومة بصورة أكثر كفاءة وشفافية، بما يسهم في تعزيز استدامة منظومة إنتاج الخبز المدعم.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة حريصة على مراجعة تكلفة الطحن بصورة دورية بالتنسيق مع الهيئة العامة للسلع التموينية وغرفة صناعة الحبوب وممثلي القطاع، بما يضمن تحقيق تكلفة عادلة ومستدامة تراعي المتغيرات الاقتصادية وعناصر التشغيل المختلفة، وتدعم استمرار المطاحن في أداء دورها بكفاءة، مع الحفاظ على الاستخدام الأمثل لموارد الدولة وتعزيز استقرار منظومة إنتاج الخبز المدعم.

كما ناقش الاجتماع عناصر تكلفة الطحن الحالية، وفي مقدمتها تكاليف الطاقة والأجور والصيانة ومستلزمات التشغيل، وبحث آليات المراجعة الدورية لهذه التكاليف وفق أسس فنية واقتصادية واضحة، بما يحقق العدالة لكافة أطراف المنظومة ويضمن استدامة العمل بالمطاحن وتحسين كفاءتها التشغيلية.

وشدد الدكتور شريف فاروق على أن تطبيق منظومة الخصم المباشر يقتصر على آليات العمل والتعاملات المالية والمحاسبية بين الهيئة العامة للسلع التموينية والمخابز والمطاحن فقط.

كما تناول الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتطوير قطاع الحبوب والمطاحن والمخابز، وبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارة وممثلي القطاع، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وضمان استقرار منظومة الخبز المدعم ورفع كفاءتها التشغيلية.

ومن جانبه، أشاد السيد طارق حسنين رئيس غرفة صناعة الحبوب بجهود وزارة التموين والتجارة الداخلية في تطوير منظومة المخابز والمطاحن، مؤكدًا أن تطبيق منظومة الخصم المباشر يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة العمل وتحقيق مزيد من الانضباط والشفافية داخل المنظومة.

كما ثمّن اهتمام الوزارة بمراجعة تكلفة الطحن والاستماع إلى مقترحات القطاع، مؤكدًا أن الوصول إلى تكلفة عادلة تعكس المتغيرات الفعلية في عناصر التشغيل من شأنه دعم استقرار قطاع المطاحن وتعزيز قدرته على تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة، مشيرًا إلى أن نتائج التطبيق التجريبي بمحافظة بورسعيد عكست العديد من المزايا التشغيلية والمالية للمنظومة.

وأعرب عن استعداد أصحاب المطاحن والمخابز للتعاون الكامل مع الوزارة خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم استقرار منظومة الخبز المدعم وتحسين كفاءة إدارتها.

وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة لضمان نجاح تطبيق منظومة الخصم المباشر على مستوى الجمهورية، واستكمال جهود تطوير منظومة المطاحن، ومراجعة عناصر التكلفة بصورة دورية، بما يحقق الأهداف المرجوة في تعزيز كفاءة المنظومة واستدامتها ودعم الأمن الغذائي.

الدكتور شريف فاروق طارق حسنين رئيس غرفة صناعة الحبوب وزير التموين صناعة الحبوب منظومة المطاحن الهيئة العامة للسلع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عقب الهبوط السريع.. سعر أعلى جرام ذهب اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

55 سؤال بـ80 درجة|مواصفات امتحان عربي الثانوية العامة 2026 المقرر آداؤه الأحد

أسعار الدواجن

البيضا بأقل من 60 جنيها بالمزرعة| انخفاض كبير فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

في يوم عاشوراء

عمل واحد في يوم عاشوراء يقيك الفقر وضيق الرزق لعام كامل.. فهل تعرفه؟

عداد الكهرباء

لا تفرح بالكهرباء المجانية.. احذر تعطل العداد

سعر البنزين اليوم

92 بكام؟.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

تسونامي

تحذيرات أمريكية من تسونامي عقب زلزال قوي ضرب فنزويلا

عاشور

أمير هشام يكشف موقف إمام عاشور ومصطفى شوبير بالأهلي.. وحقيقة العروض الخارجية

ترشيحاتنا

صيام يوم عاشوراء

هل يجوز صيام عاشوراء منفردا ؟.. الموقف الشرعي

يوم عاشوراء.. صامه النبي ﷺ وفاء لأخيه موسى عليه السلام

يوم عاشوراء .. صامه النبي صلى الله عليه وسلم وفاءً لأخيه موسى عليه السلام

شيخ الأزهر يتوسط أسرة الطالب

شهيد العلم.. وفاة طالب تايلاندي تكفل شيخ الأزهر بنفقات علاجه وإقامة أسرته في مصر

بالصور

هل يسبب التوتر الإصابة بالبهاق؟.. العلاقة بين الضغوط النفسية وظهور المرض ونصائح للسيطرة عليه

البهاق
البهاق
البهاق

بعد إصابة أحمد حسام ميدو.. مشاهير ورياضيون تعرضوا لجلطات دماغية

الجلطة الدماغية
الجلطة الدماغية
الجلطة الدماغية

تموين الشرقية يضبط 70 طن سلع ومواد غذائية غير مطابقة للاشتراطات التموينية | صور

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

أحمر جريء.. بسمة بوسيل تستعرض رشاقتها

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد