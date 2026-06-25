التموين تكشف تفاصيل منظومة الخبز الجديدة

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع طارق حسنين رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، وذلك لبحث سبل تطوير منظومة المطاحن، ومتابعة الاستعدادات الخاصة بمنظومة الخصم المباشر بين المخابز والمطاحن والهيئة العامة للسلع التموينية، بما يسهم في تعزيز كفاءة التشغيل والحوكمة داخل منظومة إنتاج الخبز المدعم.

وجاء الاجتماع بحضور السيد مصطفى إسماعيل نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير للمشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة.

وخلال الاجتماع، استعرض الجانبان نتائج التطبيق التجريبي لمنظومة الخصم المباشر بمحافظة بورسعيد، وما حققته من مؤشرات إيجابية على مستوى سرعة الإجراءات وتعزيز الانضباط المالي والتشغيلي بين أطراف المنظومة، إلى جانب مناقشة آليات التنفيذ وخطط المتابعة استعدادًا لتطبيق المنظومة بمختلف المحافظات.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تواصل تنفيذ خطط التطوير والتحديث بمختلف حلقات منظومة الخبز والطحن، بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات وتعزيز الرقابة والحوكمة، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الوزير أن الوزارة تستعد لتطبيق منظومة الخصم المباشر بين المخابز والمطاحن خلال الفترة المقبلة، بعد نجاح التجربة بمحافظة بورسعيد، مؤكدًا أن المنظومة تستهدف تنظيم وتسوية التعاملات المالية والتشغيلية بين أطراف المنظومة بصورة أكثر كفاءة وشفافية، بما يسهم في تعزيز استدامة منظومة إنتاج الخبز المدعم.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة حريصة على مراجعة تكلفة الطحن بصورة دورية بالتنسيق مع الهيئة العامة للسلع التموينية وغرفة صناعة الحبوب وممثلي القطاع، بما يضمن تحقيق تكلفة عادلة ومستدامة تراعي المتغيرات الاقتصادية وعناصر التشغيل المختلفة، وتدعم استمرار المطاحن في أداء دورها بكفاءة، مع الحفاظ على الاستخدام الأمثل لموارد الدولة وتعزيز استقرار منظومة إنتاج الخبز المدعم.

كما ناقش الاجتماع عناصر تكلفة الطحن الحالية، وفي مقدمتها تكاليف الطاقة والأجور والصيانة ومستلزمات التشغيل، وبحث آليات المراجعة الدورية لهذه التكاليف وفق أسس فنية واقتصادية واضحة، بما يحقق العدالة لكافة أطراف المنظومة ويضمن استدامة العمل بالمطاحن وتحسين كفاءتها التشغيلية.

وشدد الدكتور شريف فاروق على أن تطبيق منظومة الخصم المباشر يقتصر على آليات العمل والتعاملات المالية والمحاسبية بين الهيئة العامة للسلع التموينية والمخابز والمطاحن فقط.

كما تناول الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتطوير قطاع الحبوب والمطاحن والمخابز، وبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارة وممثلي القطاع، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وضمان استقرار منظومة الخبز المدعم ورفع كفاءتها التشغيلية.

ومن جانبه، أشاد السيد طارق حسنين رئيس غرفة صناعة الحبوب بجهود وزارة التموين والتجارة الداخلية في تطوير منظومة المخابز والمطاحن، مؤكدًا أن تطبيق منظومة الخصم المباشر يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة العمل وتحقيق مزيد من الانضباط والشفافية داخل المنظومة.

كما ثمّن اهتمام الوزارة بمراجعة تكلفة الطحن والاستماع إلى مقترحات القطاع، مؤكدًا أن الوصول إلى تكلفة عادلة تعكس المتغيرات الفعلية في عناصر التشغيل من شأنه دعم استقرار قطاع المطاحن وتعزيز قدرته على تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة، مشيرًا إلى أن نتائج التطبيق التجريبي بمحافظة بورسعيد عكست العديد من المزايا التشغيلية والمالية للمنظومة.

وأعرب عن استعداد أصحاب المطاحن والمخابز للتعاون الكامل مع الوزارة خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم استقرار منظومة الخبز المدعم وتحسين كفاءة إدارتها.

وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة لضمان نجاح تطبيق منظومة الخصم المباشر على مستوى الجمهورية، واستكمال جهود تطوير منظومة المطاحن، ومراجعة عناصر التكلفة بصورة دورية، بما يحقق الأهداف المرجوة في تعزيز كفاءة المنظومة واستدامتها ودعم الأمن الغذائي.