الجنيه الذهب يفقد 2520 جنيهًا دفعة واحدة.. والمعدن الأصفر يواصل النزيف

استقرت أسعار الذهب في السوق المصرية خلال تعاملات اليوم، الخميس 25 يونيو 2026، عند مستوياتها المسجلة أمس، الأربعاء، وذلك عقب موجة خسائر قوية تعرض لها المعدن الأصفر خلال الأسبوع الأخير، أفقدت مختلف الأعيرة جزءًا كبيرًا من مكاسبها السابقة.



خسائر أسبوعية



وأظهرت تعاملات السوق تراجعًا ملحوظًا في أسعار الذهب مقارنة بمستويات الأربعاء الماضي، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 من 7017 جنيهًا إلى 6657 جنيهًا، بخسارة بلغت 360 جنيهًا للجرام.



ضغوط على عيار 21



وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلية، من 6139.88 جنيهًا إلى 5824.88 جنيهًا، مسجلًا خسارة قدرها 315 جنيهًا خلال أسبوع واحد، في ظل استمرار الضغوط على الأسواق المحلية والعالمية.



هبوط عيار 18



كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 من 5262.75 جنيهًا إلى 4992.75 جنيهًا، فاقدًا نحو 270 جنيهًا للجرام، ليهبط دون حاجز 5 آلاف جنيه.



الجنيه الذهب



ولم يكن الجنيه الذهب بعيدًا عن موجة التراجع، إذ هبط من 49119 جنيهًا إلى 46599 جنيهًا، بخسارة بلغت نحو 2520 جنيهًا خلال أسبوع، وهو ما يعكس حجم التراجع الذي شهده سوق الذهب خلال الفترة الأخيرة.



الأسعار الحالية



وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6657 جنيهًا، بينما بلغ عيار 21 نحو 5824.88 جنيهًا، وعيار 18 نحو 4992.75 جنيهًا، فيما سجل عيار 14 نحو 3883.25 جنيهًا للجرام.



تراجع مستمر



كما سجلت أوقية الذهب نحو 207055.85 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 46599 جنيهًا، وسط حالة من الترقب لتحركات الأسواق العالمية واتجاهات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.