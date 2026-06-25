قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيان رسمي من الاتحاد الإيراني بشان إقامة احتفالية مخالفة
بشرى لأصحاب المخابز.. وزير التموين: مراجعة تكاليف التشغيل بما يراعي المتغيرات الاقتصادية
الرئيس السيسي يهنئ أبناء وزارة الخارجية بمناسبة مرور مائتي عام على بداية الدبلوماسية المصرية
وزير التعليم : الوزارة منفتحة على الشراكات الدولية القائمة على تبادل الخبرات
المالية: 4.7% فائض أولي متوقع خلال العام المالي الجاري و6% من الناتج المحلي
التموين تكشف تفاصيل منظومة الخبز الجديدة
خطة زراعية بريطانية تشجع تقليص إنتاج اللحوم وزراعة البقول لمواجهة تغير المناخ
إيطاليا: لا مواطنين بين ضحايا زلزالي فنزويلا حتى الآن.. والسفارة في كاراكاس تعرضت لأضرار
3 لاءات مثيرة من حسام حسن للاعبي المنتخب بـ كأس العالم 2026
وزيرة التنمية المحلية تدشن أول ماكينات ذكية لاسترداد العبوات البلاستيكية والمعدنية بالعاصمة الإدارية | صور
حسابات معقدة في المجموعة الرابعة.. من يرافق أمريكا إلى دور الـ32؟
قبل مواجهة إيران.. تعرف على فرص منتخب مصر للتأهل في كأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الجنيه الذهب يفقد 2520 جنيهًا دفعة واحدة.. والمعدن الأصفر يواصل النزيف

الذهب
الذهب
ولاء عبد الكريم

استقرت أسعار الذهب في السوق المصرية خلال تعاملات اليوم، الخميس 25 يونيو 2026، عند مستوياتها المسجلة أمس، الأربعاء، وذلك عقب موجة خسائر قوية تعرض لها المعدن الأصفر خلال الأسبوع الأخير، أفقدت مختلف الأعيرة جزءًا كبيرًا من مكاسبها السابقة.
 

خسائر أسبوعية
 

وأظهرت تعاملات السوق تراجعًا ملحوظًا في أسعار الذهب مقارنة بمستويات الأربعاء الماضي، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 من 7017 جنيهًا إلى 6657 جنيهًا، بخسارة بلغت 360 جنيهًا للجرام.
 

ضغوط على عيار 21
 

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلية، من 6139.88 جنيهًا إلى 5824.88 جنيهًا، مسجلًا خسارة قدرها 315 جنيهًا خلال أسبوع واحد، في ظل استمرار الضغوط على الأسواق المحلية والعالمية.
 

هبوط عيار 18
 

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 من 5262.75 جنيهًا إلى 4992.75 جنيهًا، فاقدًا نحو 270 جنيهًا للجرام، ليهبط دون حاجز 5 آلاف جنيه.
 

الجنيه الذهب
 

ولم يكن الجنيه الذهب بعيدًا عن موجة التراجع، إذ هبط من 49119 جنيهًا إلى 46599 جنيهًا، بخسارة بلغت نحو 2520 جنيهًا خلال أسبوع، وهو ما يعكس حجم التراجع الذي شهده سوق الذهب خلال الفترة الأخيرة.
 

الأسعار الحالية
 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6657 جنيهًا، بينما بلغ عيار 21 نحو 5824.88 جنيهًا، وعيار 18 نحو 4992.75 جنيهًا، فيما سجل عيار 14 نحو 3883.25 جنيهًا للجرام.
 

تراجع مستمر
 

كما سجلت أوقية الذهب نحو 207055.85 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 46599 جنيهًا، وسط حالة من الترقب لتحركات الأسواق العالمية واتجاهات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

الذهب اسعار الذهب سعر الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عقب الهبوط السريع.. سعر أعلى جرام ذهب اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

55 سؤال بـ80 درجة|مواصفات امتحان عربي الثانوية العامة 2026 المقرر آداؤه الأحد

أسعار الدواجن

البيضا بأقل من 60 جنيها بالمزرعة| انخفاض كبير فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

في يوم عاشوراء

عمل واحد في يوم عاشوراء يقيك الفقر وضيق الرزق لعام كامل.. فهل تعرفه؟

عداد الكهرباء

لا تفرح بالكهرباء المجانية.. احذر تعطل العداد

سعر البنزين اليوم

92 بكام؟.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

تسونامي

تحذيرات أمريكية من تسونامي عقب زلزال قوي ضرب فنزويلا

عاشور

أمير هشام يكشف موقف إمام عاشور ومصطفى شوبير بالأهلي.. وحقيقة العروض الخارجية

ترشيحاتنا

من الحلم إلي الحقيقة.. في 10 سنوات شفاء الأورمان تصبح أيقونة أمل تنهي رحلات العذاب لمرضى السرطان بالصعيد

من الحلم إلى الحقيقة.. في 10 سنوات شفاء الأورمان تصبح أيقونة أمل تنهي رحلات العذاب لمرضى السرطان بالصعيد

الشهادة الثانوية الازهرية

تباين آراء طلاب الثانوية الأزهرية بأسوان حول امتحان الصرف.. بين صعوبة بعض الأسئلة وملاءمتها لمستوى الطالب المتوسط

محافظ المنوفية

محافظ المنوفية : زيادة منافذ فحص طلاب المراحل الأولى بالتأمين الصحي

بالصور

هل يسبب التوتر الإصابة بالبهاق؟.. العلاقة بين الضغوط النفسية وظهور المرض ونصائح للسيطرة عليه

البهاق
البهاق
البهاق

بعد إصابة أحمد حسام ميدو.. مشاهير ورياضيون تعرضوا لجلطات دماغية

الجلطة الدماغية
الجلطة الدماغية
الجلطة الدماغية

تموين الشرقية يضبط 70 طن سلع ومواد غذائية غير مطابقة للاشتراطات التموينية | صور

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

أحمر جريء.. بسمة بوسيل تستعرض رشاقتها

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد